Barbara Schöneberger neckt Moderationsduo Florian und Kai

Bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig sorgte Barbara Schöneberger (51) nicht nur mit ihrem beeindruckenden Auftritt als Nominierte und spätere Preisträgerin für Aufmerksamkeit, sondern auch mit einem frechen Kommentar über das Moderationsduo des Abends: Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (44). Die Moderatorin, die im vergangenen Jahr selbst durch das Event geführt hatte, stichelte im Gespräch mit Promiflash: "Ja, sollen sie mal gucken, wie sie zurechtkommen ohne Frau. Wenn sie denken, dass sie dann besser sind." Ihr Augenzwinkern zeigte jedoch deutlich, dass sie die Situation eher mit Humor nahm.

Trotz ihrer scherzhaften Bemerkungen gönnte Barbara den beiden Männern die Bühne: "Mit Kai und Florian ist das ja in ganz sicheren Gefilden", äußerte sie zuversichtlich. Auch wenn sie zugegeben hat, manchmal bei anderen Moderationen im Publikum unruhig zu sein und sich zu denken: "Ach Gott, jetzt mach doch mal hin", hatte sie bei diesem Duo keine Zweifel. Die Entertainerin wusste die Veranstaltung bei den Medienprofis in guten Händen.

Sorgen um den Auftritt von Kai und Florian musste sich die 51-Jährige auch wirklich nicht machen. Beide hatten sich vor der großen Show gut vorbereitet, um für den Abend in Bestform zu sein. Florian vertraute dabei laut einem Interview mit der Bild auf Liegestütze – und zwar zwischen 50 und 100 Stück, um sich richtig fit zu fühlen. Kai hingegen setzte auf einen ausgedehnten Lauf durch Leipzig, um frische Energie zu tanken. "Vielleicht kommt Florian ja mit", scherzte der Marathonläufer damals.

