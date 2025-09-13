So bereiten sich Kai Pflaume und Florian auf Moderation vor

Florian Silbereisen (44) und Kai Pflaume (58) stehen an diesem Wochenende gemeinsam auf der Bühne der Jubiläumsausgabe der Goldenen Henne in Leipzig. Die beiden erfahrenen Moderatoren haben ihre ganz eigenen Rituale zur Vorbereitung auf die große Show. Florian setzt auf Liegestütze, wie er im Bild-Interview verrät – zwischen 50 und 100 sollen es sein, um in Topform zu kommen. Kai hingegen bevorzugt einen Lauf durch Leipzig. Er genießt dabei die Atmosphäre der Stadt und tankt so Energie für seinen Auftritt. "Vielleicht kommt Florian ja mit", scherzt der Marathonläufer.

Während Kai mit seiner sportlichen Routine punktet, gibt Florian zu, dass es ihm manchmal an Ausdauer fehlt. Er erzählt, dass er unregelmäßig trainiere und seine Disziplin vom sportlichen Ehrgeiz seines Kollegen deutlich abweicht: "Wäre Kai nicht hier, würde ich sagen, dass ich einigermaßen sportlich bin. Aber mal mache ich täglich eine Stunde Sport, dann wieder vier Wochen gar nichts." Kai hingegen hat Jahre intensiven Trainings hinter sich, sei es beim Rennen, Radfahren oder Krafttraining. Auf humorvolle Weise räumt Florian ein: "Wo Kai überall hinläuft, komm‘ ich schon auch hin, aber mit der Seilbahn!"

Abseits des Sports verbindet die beiden Moderatoren die Leidenschaft für ihre Arbeit. Florian erzählt, dass er oft Lampenfieber habe und diese Nervosität in Energie ummünze, um auf der Bühne zu glänzen. Kai sieht das gelassen und beschreibt seine Vorbereitung eher als Vorfreude. Trotz ihrer Unterschiede herrscht zwischen den Moderatoren eine harmonische Chemie – die beiden verstehen sich blendend, wie sie selbst betonen. Ihre gemeinsame Premiere als Moderationsduo bei der "Goldenen Henne" verspricht damit nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die beiden selbst ein besonderes Erlebnis zu werden.

Getty Images Kai Pflaume und Florian Silbereisen, September 2019

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

Getty Images Florian Silbereisen im Juli 2022