Kai Pflaume & Florian freuen sich auf gemeinsame Moderation

Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (44) stehen kurz vor einem besonderen Highlight ihrer Karrieren: Am 12. September werden die beiden Moderatoren zum ersten Mal gemeinsam durch die Verleihung der Goldenen Henne führen. Die Gala, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, wird live im Ersten ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Beide Showgrößen zeigen sich voller Vorfreude auf die besondere Zusammenarbeit. "Die Henne ist dafür die perfekte Gelegenheit", erklärte Kai in einem SuperIllu-Interview. Auch Florian sieht die gemeinsame Moderation als etwas Besonderes: "Einen besseren Moment, einmal gemeinsam durch den Abend zu führen, kann es nicht geben."

Die gegenseitige Wertschätzung der beiden trägt sicher zu ihrer Vorfreude bei. Kai bewundert Florians Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten und stellt ihn in eine Reihe mit Showgrößen wie Rudi Carrell (†71). "Florian hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Heute steht er für mich in einer Reihe mit Rudi Carrell und anderen großen Showmastern", so Kai. Florian dagegen lobt die Kombination aus Perfektion und Empathie, die Kai auszeichne. "Er kombiniert perfektes Handwerk mit ganz viel Empathie und Freude am Beruf. Nicht umsonst ist er seit vielen Jahren der erfolgreichste Moderator der Nation", betonte er. Für beide scheint die Zusammenarbeit auf der Bühne ein Erlebnis zu werden, das sie schon lange herbeisehnen.

Ein weiteres Highlight der Gala wird das lang erwartete Bühnen-Comeback von Der Graf und seiner Band Unheilig. Nach neun Jahren Pause steht der Sänger erstmals wieder auf einer großen Bühne – ausgerechnet bei der Goldenen Henne. "Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können", sagte Der Graf laut einer MDR-Pressemitteilung. Der Musiker möchte das Publikum mit dem brandneuen Song "Wunderschön" begeistern. "Seit 2016 habe ich auf keiner Bühne mehr gestanden – umso schöner ist es, diesen besonderen Moment mit den Henne-Zuschauern teilen zu dürfen", betonte der Frontmann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kai Pflaume und Florian Silbereisen, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2012