Gedemütigt: Erster Besuch von Andrew auf Schloss Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor (65), einst Duke of York, hat bei seinem ersten Besuch auf Schloss Windsor seit der Aberkennung all seiner Titel eine herbe Demütigung erlebt. Wie der Adelsexperte Ephraim Hardcastle der Daily Mail berichtete, wurde der ehemalige Royal nicht wie gewohnt von Wachen begrüßt oder mit Verbeugungen von Palastangestellten gewürdigt. "Alles hat sich auf Schloss Windsor verändert", sagte Ephraim und weiter: "Bei seinem ersten Besuch seit dem Entzug seines Titels wurde der ehemalige Prinz nicht von den Wachen gegrüßt. Die ihm bei jeder Gelegenheit zuteilgewordenen Verbeugungen (und wehe dem, der sie vergaß!) sind verschwunden."

Wie der Experte dem Magazin weiter berichtete, sollen manche Mitarbeiter Andrew statt mit "Eure Königliche Hoheit" sogar mit "Mr Mountbatten Windsor" angesprochen haben – und es sei ihnen eine Genugtuung gewesen, dass sie den Ex-Prinzen nicht mehr mit übermäßigem Respekt behandeln mussten. "Manche genossen es sogar, ihn Mr. Mountbatten Windsor anstatt Eure Königliche Hoheit zu nennen", so Ephraim. In seinen eigenen vier Wänden hingegen würde Andrew weiterhin an dem ehemaligen royalen Protokoll festhalten.

Andrew steht seit Jahren in den Schlagzeilen – vor allem aufgrund seiner engen Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Immer wieder kamen Beweise ans Licht, die seine Verstrickung in die Machenschaften des US-Amerikaners belegten. Andrew stritt bisher sämtliche Vorwürfe ab. Nachdem Virginia Giuffre (†41), das wohl bekannteste Opfer von Jeffreys Missbrauchsring, vor Kurzem ihre Memoiren vorlegte, die Andrew mit neuen Vorwürfen konfrontierten, frischten die Gerüchte um Andrew wieder auf.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles, September 2025

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001