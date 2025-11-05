Interessantes Duo: Gemeinsame Show mit Pocher und Jauch

Günther Jauch (69) und Oliver Pocher (47) stehen kurz davor, mit einer neuen TV-Show das Publikum zu überraschen: "Pocher & Jauch – Der große Jahresrückblick". Am 10. Dezember 2025 werden der Moderator und der Comedian live im Berliner Admiralspalast die Highlights, Dramen und Skandale des Jahres 2025 Revue passieren lassen. Geplant ist laut Bild eine Kombination aus Pochers unverblümtem Humor und Jauchs analytischem Blick – ein Format, das sowohl unterhaltsam als auch tiefgründig sein soll. Die Show wird für Pochers App "Pocher.Club" aufgezeichnet.

Neben den großen Themen des Jahres möchten die beiden Entertainer auch persönliche Einblicke geben. Günther Jauch und Oliver Pocher wollen den Zuschauern charmant und ehrlich ihre eigenen Höhen und Herausforderungen des Jahres mitteilen. Es wird erwartet, dass Oliver, bekannt für seine scharfsinnigen und manchmal kontroversen Statements, wieder kein Blatt vor den Mund nehmen wird, während Günther, der "Wer wird Millionär" früher fast aufgegeben hätte, mit seiner souveränen Art für eine angemessene Balance sorgen dürfte.

Die Basis ihrer Zusammenarbeit reicht bis vor fast zwei Jahrzehnten zurück, als sie sich durch "Stern TV" kennenlernten. Seitdem verbindet sie eine professionelle und freundschaftliche Beziehung. Oliver hat einmal betont, wie sehr er Günthers Rat in privaten und beruflichen Angelegenheiten schätzt. 2021 ließ er seinen Kollegen bei dessen 65. Geburtstag wissen: "Du bist mir immer ein guter Berater, und ich hoffe noch auf einige weitere Jahre mit dir im deutschen Fernsehen." Diese gemeinsame Historie dürfte den besonderen Charme der kommenden Show ausmachen.

Getty Images Oliver Pocher und Günther Jauch, Dezember 2021

Getty Images Oliver Pocher und Günther Jauch bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen"

Getty Images Günther Jauch und Oliver Pocher, April 2009