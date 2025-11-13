Emma plaudert aus: Ist Umut Tekin längst wieder vergeben?

Umut Tekin (28) plauderte auf Social Media aus dem Nähkästchen – und ließ dabei auch seine Ex-Freundin Emma Fernlund (24) nicht außen vor. Die Promihof-Teilnehmerin reagiert darauf nun mit einer Enthüllung zu dem Realitystar: "Du hast doch eine neue Freundin. Ist ihr das nicht unangenehm?" Während er schon eine neue Partnerin hatte, habe der TV-Casanova obendrein noch versucht, den Kontakt zu Emma wieder zu intensivieren: "Du hast mich, als du mit deiner neuen Freundin auf Mallorca warst, angerufen und gesagt, dass du mich zurückhaben willst."

Umut hatte seinerseits im Netz ausgepackt, dass er Emma im Sommer nach einer Partynacht geküsst habe. Die Blondine ist nun gar nicht begeistert davon, dass er diese privaten Storys mit aller Welt teilt. "Wieso, Umut? Wieso musst du jetzt erzählen, was im Sommer war? Es verletzt mich sehr, dass du diese intimen Dinge zwischen uns hier öffentlich preisgibst", klagte die Influencerin, die wegen einer Beauty-OP momentan körperlich angeschlagen ist. Sie findet, dass ihr Ex besonders in dieser schweren Zeit mehr auf ihre Gefühle achten müsste.

In Umuts Schilderung war der erneute Flirt mit Emma auf eine betrunkene Nacht beschränkt. Doch laut der Social-Media-Bekanntheit ist das nicht die ganze Wahrheit. "Wir hatten nicht nur da was. Wir hatten auch bei einem Dreh was. Wir hatten bis vor Kurzem was. Wir hatten sogar was, als ich zum Promihof gegangen bin. Erst als ich erfahren habe, dass du etwas mit meiner Freundin hattest, ist der Kontakt abgebrochen", lässt Emma ihre Fans im Netz wissen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

Instagram / umut_tekin41 Emma Fernlund und Umut Tekin im Sommer 2025

Imago Emma Fernlund in Berlin, 28.08.2025