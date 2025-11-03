Bekommt Bully-Hit "Der Schuh des Manitu" einen dritten Teil?

Michael Bully Herbig (57), Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) haben es geschafft: Mit "Das Kanu des Manitu" dominieren die drei Freunde derzeit die deutschen Kinos und stehen kurz vor der Marke von 5 Millionen Zuschauern. In München sprachen sie über die Frage, die jetzt alle bewegt: Kommt nach dem Mega-Erfolg ein dritter Teil von "Der Schuh des Manitu"? Die Antwort fiel überraschend vorsichtig aus. Zwar stehen mehrere Ideen im Raum, doch konkret geplant ist nichts. "Ich glaube, wir brauchen jetzt erst mal ein bisschen Abstand", stellte Rick Kavanian ernüchtert gegenüber Bild fest. Und trotzdem deutete Bully an, in welche Richtung es gehen könnte – vom Feiertagsfilm bis zur Rückkehr ins Weltall.

Auf die Frage nach möglichen Projekten nannte Bully eine Liste, die Fans aufhorchen lässt: Eine Weihnachtsgeschichte stehe noch "auf dem Zettel", auch ein dritter "Schuh des Manitu" und sogar eine Fortsetzung von "(T)Raumschiff Surprise" werden laut dem Filmemacher immer wieder gewünscht. Zudem kursiere bei Christian eine Idee über "drei alternde Komiker", während "Die drei Musketiere" Bully als Vorlage reizen. Konkrete Zusagen gab es dennoch nicht. Sicher ist hingegen die Jubiläumsplanung: 2026 sollen "Der Schuh des Manitu" und "Das Kanu des Manitu" als Double-Feature erneut in die Kinos kommen, nachdem der Originalfilm zum 25-jährigen Jubiläum remastert wurde. "Und dann geht der ganze Wahnsinn wieder von vorn los", freute sich Bully.

Schon zu Beginn legte der Film einen Wahnsinns-Start hin: Innerhalb von nur sieben Tagen knackte "Das Kanu des Manitu" die Marke von einer Million Kinobesuchern. Bei der großen Feier im Cinestar/IMAX in Leipzig ließ es sich Bully nicht nehmen, den millionsten Besucher persönlich zu begrüßen. Als Krönung des Erfolgs gab es für das Comedy-Highlight obendrauf den begehrten Bogey-Award – eine Auszeichnung, die Filme nur dann erhalten, wenn sie in weniger als zehn Tagen über eine Million Zuschauer ins Kino locken.

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der Pressekonferenz zu "Das Kanu des Manitu" im Mathäser Filmpalast, München

Imago Rick Kavanian, Christian Tramitz und Michael Bully Herbig auf Kino-Tour zu Das Kanu des Manitu im Cineplex Leverkusen, 18.08.2025

IMAGO / Panama Pictures Michael Bully Herbig, Schauspieler