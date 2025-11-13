"Das Kanu des Manitu" ohne Uschi: Darum fehlte Marie Bäumer

Marie Bäumer (56), bekannt als Uschi aus dem Kultfilm "Der Schuh des Manitu", hat in dessen Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" keine Rolle mehr übernommen. Während Fans der beliebten Saloon-Sängerin darauf hofften, sie nach über zwei Jahrzehnten wiederzusehen, bleibt Uschi in der neuen Geschichte lediglich eine Randnotiz. Im Film ist laut filmstarts.de zu sehen, dass Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch nun ein Tanzstudio betreibt und ein Bild von Uschi zeigt, die mittlerweile am Broadway arbeite. Die Abwesenheit der beliebten Figur – und ihrer Darstellerin – war ein Rätsel, bis Marie nun selbst den Grund offenbarte.

Im Podcast "Road To Glory" sprach die Schauspielerin über die Dreharbeiten zum Originalfilm und schwärmte von der damals besonderen Atmosphäre am Set. Doch auf die Frage, warum sie in der Fortsetzung nicht dabei sei, überraschte sie mit einer ehrlichen Antwort: Sie sei nie gefragt worden, erneut die Rolle der Uschi zu übernehmen. Zudem erfuhr Marie von der Produktion nicht etwa durch ein persönliches Gespräch, sondern über Instagram. "Was ich unfassbar fand, war, dass ich das über Instagram erfahren habe", betonte die 56-Jährige. Dennoch unterstrich sie, dass sie keinen Groll hege, auch wenn die Enttäuschung spürbar war.

Marie Bäumer, die sich schon 2018 – in dem Jahr, als sie beim Bambi einen peinlichen Moment erlebte – weitgehend aus dem Rampenlicht der Filmbranche zurückzog, lebt inzwischen ein zurückgezogenes Leben. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr Privatsphäre und Ruhe abseits des Filmtrubels seien. "Der Schuh des Manitu", einer der erfolgreichsten deutschen Filme, bleibt für die Darstellerin dennoch ein Highlight ihrer Karriere. Die Verkörperung der charmanten und schlagfertigen Uschi hat sie einem breiten Publikum unvergessen gemacht – auch wenn sie im zweiten Teil nicht mit von der Partie ist.

Getty Images Marie Bäumer bei der Bambi-Verleihung 2018

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Marie Bäumer, Schauspielerin