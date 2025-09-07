Victoria Swarovski und Mark fliegen mit Privatjet in Urlaub

Mark Mateschitz (33) und Victoria Swarovski (32) scheinen das Begriffspaar "Leben auf der Überholspur" neu zu definieren. Die beiden, die seit April 2023 offiziell ein Paar sind, haben ihrem Lebensstil mit einem luxuriösen Privatflugzeug eine neue Dimension gegeben. Eine Dassault Falcon 8X, die mit einem beeindruckenden Preis von 47 Millionen Euro zu Buche schlägt, bringt sie an exklusive Reiseziele wie die Fidschi-Inseln oder zu Kurztrips nach Venedig und London, wie Bild berichtete. Besonders bemerkenswert ist die frei wählbare Kennung des Fliegers: LVM, was für "Lovebird Victoria Mark" steht. Der Jet, der im April 2023 auf den Red Bull-Konzern registriert wurde, verleiht dem Paar nicht nur buchstäblich Flügel, sondern auch symbolisch Herzen.

Die Wahl eines solch stattlichen Flugzeugs wirft jedoch Fragen auf: Ein Insider verglich den Wechsel von der kleineren Flotte des Vaters Dietrich Mateschitz, der seine Reisen im kleineren Modell eines 20 Flugzeuge umfassenden Konzerns unternahm, mit einem Wechsel von einer Mercedes S-Klasse auf einen Rolls-Royce. Die extravagante Auswahl von Mark und Victoria wirft nicht nur bei Bewunderern interessierte Blicke auf, sondern sorgt auch im Red Bull-Konzern für gemischte Reaktionen. Manche Insider sind nicht unbedingt begeistert, was möglicherweise auf den damit verbundenen finanziellen Aufwand zurückzuführen ist, der mit circa 5.000 Euro pro Flugstunde das Budget etwas sprengen kann.

Abseits der materiellen Pracht verbindet das Paar eine tiefe und glückliche Beziehung. Der Unternehmergeist von Mark trifft auf die schillernde Persönlichkeit der Sängerin und Moderatorin Victoria, wodurch sich das Duo als wahres Power-Couple präsentiert. Beide stammen aus erfolgreichen Unternehmerfamilien, was ihnen ein Verständnis und eine Wertschätzung für ihren beruflichen Erfolg und die damit verbundene Verantwortung mit auf den Weg gibt. Aber trotz all der Aufmerksamkeit und des Glanzes scheinen sie in erster Linie ineinander die Erfüllung gefunden zu haben und pflegen eine Beziehung, die laut Insidern so beständig ist wie der Weg ihres Lieblingsjets am Himmel.

Getty Images Mark Mateschitz und Victoria Swarovski in Imola, Italien 2025

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2025