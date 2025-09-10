Laut Schwester: Brooks Nader datet jetzt diesen Tennisstar

Es scheint, als hätten sich im Leben von Brooks Nader (28) und dem Tennisstar Carlos Alcaraz (22) neue romantische Entwicklungen ergeben. Die Schwester des Models, Grace Ann Nader, hat gegenüber E! News bestätigt, dass die beiden sich sehen. "Die Gerüchte sind wahr", erklärte sie und betonte, dass "Dating ein lockerer Begriff ist", aber dass Carlos "der Mann der Stunde" sei. Brooks wurde kürzlich bei den US Open gesichtet, wo sie anscheinend nicht nur dem Tennis, sondern insbesondere Carlos ihre Aufmerksamkeit schenkte.

Die Verbindung zwischen den beiden hat für viel Spekulation gesorgt, besonders nachdem Brooks ursprünglich mit Jannik Sinner (24) in Verbindung gebracht wurde. Doch es stellte sich heraus, dass sie nicht ihn, sondern Carlos bei den Spielen unterstützte. Grace Ann zeigte sich begeistert von ihrem Schwager in spe, obwohl sie ihn noch nicht persönlich getroffen hat. "Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen", schwärmte sie. Der unstete Liebesweg des Models, das zuvor mit dem Tänzer Gleb Savchenko (41) und Billy Haire liiert war, scheint mit dieser neuen Beziehung eine vielversprechendere Richtung einzuschlagen.

Schon zuvor hatte Brooks angedeutet, dass sie offen für Neues sei, nachdem ihre bisherigen Beziehungen nicht dauerhaft harmoniert hatten. Nach schwierigen Erfahrungen zeigte sie sich zuletzt ungebrochen optimistisch und aufgeschlossen für neue Abenteuer in der Liebe. In einem Interview mit Entertainment Tonight betonte sie: "Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Mann, vielleicht ist es eine Frau, ich weiß es nicht. Wer weiß das schon?"

Getty Images Brooks Nader, Model

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open 2025

Getty Images Brooks Nader im September 2024