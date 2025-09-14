Brooks Nader soll zwei Tennisstars auf einmal gedatet haben

Brooks Nader (28) sorgt derzeit für Schlagzeilen, denn es kursieren Gerüchte um ihr Liebesleben mit zwei Tennisstars. Das Model wurde bei den US Open in New York gesichtet, wo sie Carlos Alcaraz (22) und Jannik Sinner (24) beim Finale zusah. Carlos setzte sich dabei gegen Jannik durch. Nach der Aussage ihrer Schwester Grace Ann Nader soll Brooks zunächst mit Jannik zusammen gewesen sein, bevor eine Romanze mit Carlos begann. Auf Nachfragen bei Talkshow-Host Jimmy Kimmel (57) in seiner Show "Jimmy Kimmel Live!", ob die Gerüchte stimmen, antwortete Brooks nur grinsend: "Du bist nah dran, sehr warm."

Während Brooks zu den Spekulationen weitgehend schweigt, ließ ihre Schwester bei "E! News" tief blicken. Sie bezeichnete Carlos als "den Mann der Stunde" und verriet, dass ihre anderen beiden Schwestern ihn bereits kennengelernt hätten. Von offizieller Seite gibt es jedoch keine Bestätigung. Sowohl Carlos' Umfeld als auch spanische Medien bestreiten eine ernsthafte Beziehung. Gleichzeitig streut das Dating-Durcheinander weiter wilde Vermutungen – unter anderem wurde Carlos zuvor mit der Tennis-Kollegin Emma Raducanu in Verbindung gebracht.

Brooks, die sich im April von ihrem Ex Gleb Savchenko (41) getrennt hat, bleibt weiterhin die Hauptfigur in diesem Beziehungs-Wirrwarr. Die 28-Jährige erlangte durch ihre Auftritte bei Shows wie Dancing with the Stars Bekanntheit und hat sich in der Welt von Mode und Social Media einen Namen gemacht. Dass ihr Liebesleben nun so öffentlich diskutiert wird, zeigt, wie sehr ihr persönliches Glück die Aufmerksamkeit auf sich zieht – auch wenn sie selbst bisher nicht bereit scheint, konkrete Details zu enthüllen.

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

IMAGO / Xinhua Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, September 2025

IMAGO / Cover-Images Brooks Nader beim US Open, September 2025