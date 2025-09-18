So groß ist Katja Krasavices Luxus-Penthouse in Berlin

Katja Krasavice (29) hat erneut Einblicke in ihren luxuriösen Lebensstil gewährt und ihren Fans mitgeteilt, wie sie lebt. In einer Fragerunde auf Instagram stellte ein neugieriger Follower die Frage: "Wie groß ist dein Penthouse?" Die Rapperin ließ sich nicht lange bitten und antwortete stolz: "500 Quadratmeter hat mein Penthouse in Berlin-Mitte, und alles bezahlt die Bad Bitch selbst." Dieses beeindruckende Zuhause sei ein Symbol für ihren Erfolg und ihre harte Arbeit.

Doch damit nicht genug: Katja teilte weitere Details aus ihrem Leben in der extravaganten Immobilie. Neben den großzügigen Wohnräumen ist ihr Penthouse mit nicht weniger als drei begehbaren Ankleidezimmern ausgestattet. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Räume, die ausschließlich für ihre Kleidung reserviert sind. Ihre Begeisterung über das luxuriöse Leben brachte sie mit den Worten "Ich lebe wie eine Königin, die ich bin" zum Ausdruck und ließ durchblicken, dass sie ihre Fans an diesem Glanz teilhaben lassen möchte. Eine Roomtour durch ihr glamouröses Zuhause sei schon in Planung.

Katja ist bekannt dafür, keine halben Sachen zu machen. Ob in der Musikbranche oder auf sozialen Plattformen wie OnlyFans – ihr Erfolg basiert auf Entschlossenheit und harter Arbeit. Mit ihrer direkten und selbstbewussten Art begeistert sie Millionen von Followern und schafft es, sich immer wieder neu zu erfinden. Ihr luxuriöses Zuhause ist dabei nicht nur ein Symbol ihres Erfolgs, sondern auch Ausdruck ihrer Persönlichkeit, die von Glamour, Extravaganz und einem außergewöhnlichen Selbstbewusstsein geprägt ist.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024