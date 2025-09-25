Fans wünschen sich lebensechte Sexpuppe von Katja Krasavice

Eine 1:1-Kopie von Katja Krasavice (29) im Schlafzimmer stehen haben? Das wünschen sich viele Fans der Rapperin. Das geht zumindest aus einer Umfrage des Sextoy-Unternehmens Marielove hervor. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, heißt es, dass sich 90 Prozent der mehr als 5.000 Umfrageteilnehmer eine lebensechte Sexpuppe von der "Reiche Tante"-Interpretin wünschen. "Katja ist für viele ein absoluter Wunschkörper. Der 3D-Scan ist schnell gemacht – theoretisch könnte die Puppe schon in wenigen Wochen lieferbar sein", macht der Geschäftsführer Patrick Wernwitz Interessierten Hoffnung.

Ebenso wie die Fans wünscht sich auch das Unternehmen eine detailgetreue Nachbildung von Katja. Ein Go seitens der ehemaligen DSDS-Jurorin gab es aber bisher anscheinend noch nicht. Der Geschäftsführer bleibt jedoch zuversichtlich. "Wenn Katja 'Ja' sagt, legen wir los. Die Technik ist da. Die Nachfrage ist gigantisch. Und wir wären der erste Hersteller weltweit, der diesen Traum Realität werden lässt", freut er sich.

Bis es soweit ist und die Träume der Fans einer Katja-Sexpuppe in Erfüllung gehen könnten, können sie sich anderweitig erfreuen. Jüngst wurde verkündet, dass Influencerin Anne Wünsche (34) ihre Fans mit einer 1:1-Kopie ihrer selbst beglücken wird. "Mich darf man nicht nur ansehen, sondern auch fühlen", verkündete die OnlyFans-Unternehmerin stolz. Allerdings war dieser Schritt mit anfänglichen Zweifeln verbunden, denn Anne ist sich im Klaren, dass das ein eindeutiger "Tabubruch" sei – doch sie "liebt Provokation".

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel