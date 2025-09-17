Hier geht Katja Krasavice gerne in Berlin feiern

Katja Krasavice (29) hat in einer Instagram-Fragerunde über ihre Leidenschaft für das Berliner Nachtleben gesprochen. Ein Fan wollte wissen, ob sie häufig feiern gehe, worauf die Musikerin antwortete: "In der letzten Zeit ja! Aber nur in Klubs, wo man keine Fotos machen darf, wie zum Beispiel im Berghain." Ihr gefällt besonders, dass sie sich dort frei bewegen kann, ohne dass sie besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Das Berghain ist bekannt für seine strengen Einlassregeln und seine strikte No-Photo-Policy. Diese Exklusivität und Diskretion seien für Katja besonders attraktiv. Sie schätze es, einfach in Ruhe feiern zu können, ohne befürchten zu müssen, dass sie heimlich fotografiert wird. Außerdem passe das freizügige und unkonventionelle Ambiente perfekt zu ihrem eigenen Stil. Offen erklärte sie: "Da juckt es keinen, ob ich meine Kirschen raushole, weil da sowieso fast jedes Girl Dessous anhat oder halb nackt ist oder ganz nackt ist."

Katja, die neben ihrer Musik auch durch ihre selbstbewusste und provokante Art bekannt ist, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Sei es mit ihren Erfolgen in der Musikszene oder ihrem unerschrockenen Umgang mit kontroversen Themen – sie kennt keine Tabus. Zuletzt sorgte sie mit einem Blitzerfoto für Aufmerksamkeit, das sie selbstironisch mit ihren Fans auf Instagram teilte. Ob auf der Bühne, in den sozialen Medien oder im Berliner Nachtleben, Katja bleibt ihrem Motto treu: Sie macht, was ihr gefällt.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice zeigt ihr betrunkenes Blitzerfoto