Influencerin Ina Borck ist kein Fan von Neujahrsvorsätzen

Ina Borck (29) macht zum Jahreswechsel klar, dass sie mit klassischen Neujahrsvorsätzen wenig anfangen kann. Statt eine lange Liste an guten Vorsätzen zu schreiben, setzt die Influencerin auf etwas ganz anderes: Kontinuität. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, welche Ziele sie sich für das kommende Jahr gesteckt hat. Doch Ina stellte in ihrer Antwort klar: "Ich bin nicht so der Fan, Ziele festzulegen, nur weil ein neues Jahr startet. Eines meiner ständigen Ziele ist meine Genesung. Ich möchte den Fokus noch mehr darauf legen und wieder Intensiv-Wochen planen."

Gerade in den vergangenen Wochen habe sie Veränderungen gespürt, die sie selbst überraschten. "Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Fortschritte gemacht. Besonders welche, die mir selbst auch richtig aufgefallen sind", so Ina weiter. Nach einer Phase, in der es sich für sie kaum bewegte, nehme sie nun wahr, wie der Körper "lernt und ackert". Ihr Plan für den Jahresbeginn: diese Phase auskosten und die Behandlung noch konsequenter gestalten. "Deswegen steht ganz oben auf der Liste, diese Phase voll auszukosten und die Therapien nach oben zu schrauben", erklärte sie.

Schon vor einigen Monaten hatte die Social-Media-Bekanntheit ihre Community wissen lassen, dass sie an einem weiteren Meilenstein auf ihrem Weg zur Genesung arbeitet. Damals berichtete Ina offen, dass sie ein spezielles Therapiezentrum besichtigt habe und ein intensives Reha-Programm in Erwägung zieht. "Ich habe gemerkt, dass die Fortschritte weniger geworden sind und deswegen möchte ich neue Reize setzen und stationär irgendwo hingehen, wo ich richtig hart trainieren kann", erklärte die 29-Jährige damals. Die Gespräche mit dem Zentrum seien damals schon vielversprechend verlaufen.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025