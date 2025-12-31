Emotionales Silvester: Ina Borck gedenkt verstorbener Mutter

Ina Borck (29) hat sich an Silvester von einer besonders emotionalen Seite gezeigt. Unter einer Discokugel posierend, schrieb der Social-Media-Star auf Instagram über das Jahr 2025, das ihr ein Wechselbad der Gefühle beschert habe. Einerseits habe sich ihre Familie mit einem neuen vierbeinigen Begleiter erweitert, andererseits habe sie den wohl schmerzhaftesten Verlust ihres Lebens verarbeiten müssen: den Tod ihrer Mutter. Die 29-Jährige betonte, wie sehr ihr die Nähe und der vertraute Duft ihrer Mama fehlen. "Es wird mir schwer ums Herz, wenn ich daran denke, sie nie mehr kuscheln zu können", schrieb sie an ihre Fans.

Besonders schmerzlich sei für die Influencerin, dass sich der Jahreswechsel für sie wie ein Abschied anfühle: "Mit dem Ende des Jahres kommt es mir vor, als würde ich sie zurücklassen." Ihre Mutter fehle ihr jeden Tag. Dennoch hegte Ina auch Dankbarkeit. Sie erinnerte sich an das letzte Silvester, das sie noch gemeinsam mit ihrer Mutter verbringen durfte, und versprach, die kostbaren Erinnerungen für immer in ihrem Herzen zu bewahren. Das Jahr sei für sie nicht einfach gewesen, doch der kleine Lichtblick in Form ihrer "kleinen Fellnase" habe ihr Halt gegeben.

Bereits im August hatte Ina öffentlich darüber gesprochen, wie sehr ihr ihre Mutter fehlt. Damals wandte sich die Influencerin in einem emotionalen Video auf Instagram an ihre Follower und zeigte offen, wie tief der Schmerz über den Verlust noch immer sitzt. "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, wie sehr sie mir fehlt", erklärte der Social-Media-Star damals. Das Video wurde in einem Wohnzimmer gedreht, das für Ina und ihre Mutter eine besondere Bedeutung hat. Dort habe sie das letzte Mal wirklich glückliche Momente mit ihr verbringen dürfen.

Instagram / inaontour Ina mit ihrer Mutter

Instagram / inaontour Influencerin Ina Borck, Dezember 2025

Instagram / inaontour Ina Borcks Mutter