"Das Kanu des Manitu" kommt schon im Dezember ins Heimkino

Fans von Michael "Bully" Herbig können sich freuen: "Das Kanu des Manitu" paddelt schneller als gedacht von der Kinoleinwand direkt ins Heimkino. Ab dem 15. Dezember 2025 ist die Western-Parodie bereits bei Amazon Prime Video digital verfügbar – sowohl zum Kaufen als auch zum Leihen. Nur wenige Wochen später geht es weiter: Ab dem 2. Januar 2026 steht der Film laut Moviepilot auch im Handel auf Disc im Regal. Mit dabei sind neben Bully selbst die vertrauten Stars Christian Tramitz (70), Rick Kavanian (54) und Sky du Mont (78). Verstärkung kommt von Jasmin Schwiers (43), Jessica Schwarz (48), Friedrich Mücke (44) und Daniel Zillmann (44). Wer die Kinochance verpasst hat oder direkt Nachschub fürs Wohnzimmer will, hat jetzt einen fixen Fahrplan.

Constantin Film bringt gleich vier physische Varianten an den Start: DVD, Blu-ray, 4K UHD sowie ein limitiertes Mediabook. Gerade das Sammlerstück dürfte für Hardcore-Fans spannend sein, denn es enthält unter anderem den Film als Blu-ray und 4K-Disc sowie ein 24-seitiges Booklet mit Auszügen aus "Das Kanu des Manitu: Das Comedy-Buch zum Film". Wann der Film zusätzlich in einem Streaming-Abo landet, bleibt aktuell offen. Da die Produktion in Kooperation mit RTL entstanden ist, gilt RTL+ für 2026 als wahrscheinlichste Anlaufstelle – auf Netflix sollten sich Fans hingegen vorerst keine Hoffnungen machen.

Hinter dem Projekt steht ein eingespieltes Team, das viele mit der "Bullyparade" verbinden. Bully, Christian und Rick haben über Jahre einen sehr eigenen Humor entwickelt, der auf gemeinsamen Insider-Gags und präzisem Timing beruht. Sky du Mont brachte schon im Vorgänger eine elegante Ruhe in den Klamauk ein, was Fans bis heute schätzen. Die Neuzugänge Jasmin, Jessica, Friedrich und Daniel treffen damit auf eine eingeschworene Runde. Genau diese Mischung aus Vertrautheit vor und hinter der Kamera und frischen Akzenten durch neue Gesichter ist es, die hier sicherlich für Wiedersehensfreude sorgt – im Kino wie nun bald auch im Wohnzimmer.

Anzeige Anzeige

Imago Rick Kavanian, Christian Tramitz und Michael Bully Herbig auf Kino-Tour zu Das Kanu des Manitu im Cineplex Leverkusen, 18.08.2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian im Oktober 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der "Das Kanu des Manitu"-PK