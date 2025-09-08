"Das Kanu des Manitu" sprengt die 3-Millionen-Besucher-Marke

Bully Herbigs (57) neuer Film "Das Kanu des Manitu" hat in den deutschen Kinos einen beeindruckenden Erfolg gefeiert. In nur etwas mehr als 20 Tagen lockte er mehr als drei Millionen Zuschauer in die Säle. Der Film ist nicht nur ein Publikumsmagnet, sondern wurde nun auch von Constantin Film als besucherstärkster deutscher Film seit 2019 gemeldet. Für diesen bedeutenden Erfolg wurde dem Streifen die begehrte "Goldene Leinwand" verliehen. Bully, der das Publikum mit seiner neuen Komödie zum Lachen brachte, zeigte sich begeistert: "Die Goldene Leinwand, was kann's Schöneres geben? Wir haben den Film nur fürs Publikum gemacht. Lachende und glückliche Gesichter in den Kinosälen, das ist alles, was wir wollten!"

Der Erfolg von "Das Kanu des Manitu" war bereits nach den ersten Tagen absehbar. Mit 770.000 Besuchern am Eröffnungswochenende setzte der Film ein starkes Zeichen. Diese Besucherzahl sorgte für ein beeindruckendes zweites Wochenende, das die Fortsetzung des Kultfilms Der Schuh des Manitu sogar auf Platz neun der weltweiten Kinocharts katapultierte. Der minimale Rückgang der Besucherzahlen von nur 2,59 Prozent unterstreicht die Begeisterung, die Bully mit seinem Film entfacht hat.

Bully ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Filmszene. Bekannt wurde er als Comedian und Schauspieler, insbesondere durch seine humorvollen Filme, die immer wieder große Erfolge feiern. Sein Gespür für Komödie und Unterhaltung spiegelt sich in den Beliebtheitszahlen wider, die er mit seinen Produktionen erreicht. Der enorme Zuspruch für "Das Kanu des Manitu" zeigt, dass er es immer noch versteht, das Publikum zu begeistern und zu unterhalten. Seine Fans schätzen nicht nur seinen Witz, sondern auch sein Talent, Figuren zu schaffen, die unvergesslich bleiben. Durch seine fortgesetzten Erfolge bleibt er aus der deutschen Unterhaltungslandschaft nicht wegzudenken.

Getty Images Michael Bully Herbig bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", 2025

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der "Das Kanu des Manitu"-PK