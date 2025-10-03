Zehn Kilogramm: Andrea Kiewel verblüfft mit Gewichtsverlust

Andrea Kiewel (60) präsentiert sich in neuer Bestform und hat in kurzer Zeit ganze zehn Kilogramm abgenommen. Die Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens ließ ihre Fans in einer Kolumne der SuperIllu an ihrem beachtlichen Erfolg teilhaben. Ihre Methode: eine Kombination aus striktem Willen, bewusster Ernährung und regelmäßigem Sport. "Mein innerer Schweinehund war ein ausgewachsener Löwe, der stündlich brüllte: 'Füttere mich'", beschreibt Andrea ihre Herausforderungen. Doch mit eiserner Disziplin, einer reduzierten Nahrungsaufnahme, Zucker-Verzicht und Trainingseinheiten wie Cardio und Pilates besiegte sie den "Löwen".

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Zwei Kleidergrößen weniger, ein fitteres Lebensgefühl und Blutwerte, die sie an ihre 30er-Jahre erinnern. "Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder meine Lieblingskleider", freut sich Andrea über ihre Verwandlung. Die Veränderung sorgt nicht nur für gute Laune und Selbstbewusstsein, sondern auch für Vorfreude auf besondere Anlässe. Besonders die Aussicht, beim diesjährigen ZDF-Silvester-Event wieder in ihr glamouröses Glitzerkleid zu passen, begeistert die Moderatorin. Das Kleid hatte sie zuletzt bei ihrer ersten ZDF-Silvestershow im Jahr 2014 getragen.

Doch nicht alles lief in letzter Zeit nach Plan für die beliebte Moderatorin. Vor wenigen Wochen musste der "ZDF-Fernsehgarten" einen spürbaren Rückschlag verkraften: Die Einschaltquoten sanken auf ein Saisontief von nur 1,21 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 11,9 Prozent. Das berichtete der Mediendienst DWDL. Besonders deutlich zeigte sich das Minus bei den jüngeren Fans, wo gerade einmal 3,3 Prozent Marktanteil erreicht wurden – ein Negativrekord der aktuellen Staffel.

IMAGO / pictureteam Andrea Kiewel, Moderatorin

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel, Moderatorin

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014