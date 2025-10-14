Sorgen: So blickt Andrea Kiewel Pflege ihrer Mama entgegen

Andrea Kiewel (60) hat am Samstagabend die "Lebensherbst"-Gala in Düsseldorf besucht, eine Veranstaltung, die sich für ältere, einsame und pflegebedürftige Menschen einsetzt. Der Verein, der vor 20 Jahren von Schauspielerin Mariella Ahrens (56) und weiteren Mitstreitern gegründet wurde, widmet sich vor allem der Unterstützung von Menschen in Pflegeeinrichtungen. Das Thema Pflege ist für das erfolgreiche TV-Urgestein Andrea aktueller denn je, denn ihre eigene Mutter ist bereits 94 Jahre alt. Im RTL-Interview erklärte sie, wie sehr dieses Thema inzwischen auch ihre Familie beschäftigt: "Das ist ein Thema, das um niemanden einen Bogen macht." Ihre Mama sei allerdings noch recht fit: "Das bedeutet nicht, dass sie wie ein junges Huhn durch die Gegend springt, aber noch kann sie alles selber verrichten, hält die Wohnung in Schuss, hält sich in Schuss."

Nichtsdestotrotz sei sich die ehemalige Leistungsschwimmerin bewusst, dass sie eines Tages eine Entscheidung treffen müsse: "Ich grusel mich ein bisschen davor. Was qualifiziert mich als Tochter, über das Leben meiner Mutter zu bestimmen?" Im Gespräch mit RTL reflektierte die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin daher sichtlich gerührt über die Gala: "Nachdem man aufgehört hat zu arbeiten, einen schönen Lebensabend – oder in dem Fall Lebensherbst – verbringen zu dürfen, das wünschen wir uns alle. Und der Abend heute trägt dazu bei." Mit diesen Worten machte sie auf die Herausforderungen aufmerksam, die das Älterwerden und die damit verbundene Betreuung mit sich bringen. Die Gala gab Andrea die Möglichkeit, nicht nur ihrem Engagement Ausdruck zu verleihen, sondern auch ein Bewusstsein für diese wichtige Lebensphase zu schaffen.

Privat ist Andrea Kiewel, die in den frühen 1990er-Jahren durch das Frühstücksfernsehen bei Sat.1 bekannt wurde, dafür bekannt, ihre Familie und besonders die Verbundenheit mit ihrer Mutter sehr zu schätzen: "Ich wünsche wirklich allen, dass man als Familie eine gute Lösung findet – auch für diesen älteren Menschen." Abseits ihrer erfolgreichen Karriere als Moderatorin – vor allem als feste Größe des Fernsehgartens seit dem Jahr 2000 – versucht sie, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die im Leben wirklich zählen. Ihr Spitzname Kiwi begleitet sie seit Jahren, und wer sie erlebt, erkennt schnell, dass hinter der TV-Frau eine Tochter steht, die zuhört, organisiert und Präsenz zeigt. Bei Terminen wie der Gala trifft sich beides: die öffentliche Person, die für eine Sache einsteht, und der private Mensch, der Nähe schätzt und Verantwortung in der Familie übernimmt.

IMAGO / pictureteam Andrea Kiewel, Moderatorin

IMAGO / Future Image Mariella Ahrens, Schauspielerin

IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin