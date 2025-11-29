Prinz William verrät: Diese Kult-Serie begeistert seine Kids

Prinz William (43) nahm kürzlich an den Tusk Conservation Awards in London teil, einer Gala zugunsten der Wildtierschutzorganisation Tusk. Dabei traf er unter anderem auf die britische Comedy-Ikone John Cleese, bekannt aus "Monty Python" und "Fawlty Towers". In einem Gespräch mit ihm verriet William, dass seine Kinder begeistert von der Sitcom "Fawlty Towers" seien, die sie kürzlich entdeckt hätten. Er selbst habe die Serie ebenfalls wieder von Anfang an angesehen und lobte: "Die Sendung ist brillant."

John erinnerte sich gegenüber Sky News daran, warum "Fawlty Towers" Generationen begeistert: "Ich erkläre immer, dass es darum geht, wer vor wem Angst hat, und Kinder verstehen das sofort." Die britische Kult-Serie startete 1975, umfasst nur zwölf Episoden in zwei Staffeln und gilt dem British Film Institute als beste britische TV-Show aller Zeiten. Der von John gespielte Basil Fawlty, ein cholerischer Hotelbesitzer, wird darin in skurrilen Situationen dargestellt, die bis heute Fans begeistern. Neben dem launigen Austausch mit der TV-Legende erfüllte William auf der Veranstaltung seinen offiziellen Auftrag: Der zukünftige König ehrte die Arbeit der Preisträger und hob die Bedeutung des Einsatzes für Wildtiere und Lebensräume hervor.

Die Veranstaltung, bei der William eine inspirierende Rede zur Bedeutung von Natur- und Tierschutz hielt, zog viele prominente Gäste an, darunter Rolling-Stones-Bassist Ron Wood. John kam mit seiner Ehefrau Jennifer Wade. Auch andere Mitglieder der königlichen Familie wie Zara Tindall (44), die mit ihrem Ehemann erschien, waren vor Ort. Außerdem tummelten sich Lady Amelia Windsor (30) und Lady Eliza Spencer (33) unter den Anwesenden.

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images John Cleese, Schauspieler

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate