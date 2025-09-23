Nanu? A$AP Rocky deutet heimliche Hochzeit mit Rihanna an

ASAP Rocky (36) und Rihanna (37) sorgen erneut für Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. In einem Interview mit Elle antwortete der Rapper auf die Frage nach einer möglicherweise anstehenden Hochzeit schelmisch: "Woher weißt du, dass ich nicht schon längst ein Ehemann bin?" Konkreter wurde er allerdings nicht, sondern betonte sogar, sich dazu nicht weiter äußern zu wollen. Das Paar, das bereits seit sechs Jahren zusammen ist, scheint das Geheimnis um ihr Privatleben weiter zu wahren. Allerdings bestätigte Rocky, dass die Familie und die gemeinsamen Kinder für ihn trotz des straffen beruflichen Zeitplans oberste Priorität haben.

Im Gespräch verriet der Musiker auch, wie sie trotz ihrer Karrieren eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben finden: "Wir reden nicht zu viel über die Arbeit, weil wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen. Zuhause geht es um Familie, um die Beziehung, um das Zuhause." Neben ihren zwei Söhnen erwartet das Paar derzeit ein weiteres Baby, und Rocky sieht der Geburt mit einer besonderen Erwartung entgegen: "Ich hoffe, es wird ein Mädchen", gestand er voller Vorfreude.

Die beiden Künstler, die sich auch als Unternehmer ein gutes Zubrot verdienen, betonen immer wieder die Bedeutung von Liebe und familiärer Gemeinschaft in ihrem Leben. Seit sie Eltern geworden sind, scheint sich alles um ihren Nachwuchs zu drehen. Rocky, dessen Liebe zur Vaterrolle bekannt ist, hat sich schon mehrfach als leidenschaftlich engagiert und fürsorglich gezeigt. Rihanna wiederum hat mit ihrer Marke Fenty nicht nur beruflich Erfolge gefeiert, sondern auch als liebevolle Mutter und Partnerin die Bewunderung ihrer Fans gewonnen.

Getty Images Asap Rocky und Rihanna, Juni 2025

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna beiinder Paris Fashion Week 2025

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky, Dezember 2024