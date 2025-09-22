Rihannas Schwangerschaft: A$AP Rocky schwärmt vom Vatersein

A$AP Rocky (36) und seine Partnerin Rihanna (37) erwarten aktuell Baby Nummer drei. Der Rapper und die Sängerin sind bereits Eltern der beiden Brüder RZA (3) und Riot Rose (2). Wie Rocky nun in einem Interview mit GQ betont, geht er in seiner Rolle als Vater voll und ganz auf. "Ich habe mich danach gesehnt, Vater zu sein, und zwar ein liebevoller Vater", erzählt er und fügt hinzu: "Ich habe diesen Kleinen nichts als Liebe zu geben. Meine Familie nimmt einen großen Teil meines Herzens ein."

Auch wenn es für Rihanna und Rocky schon der dritte Nachwuchs ist, kehrt bei dem Paar in puncto Schwangerschaft noch keine Gewohnheit ein. "Ich würde sagen, dass diese Erfahrung und diese Schwangerschaft ganz anders waren als die ersten beiden zuvor. Nichts ist jemals gleich", stellt er klar. Ob es daran liegen könnte, dass Rihanna dieses Mal ein Mädchen erwartet? Davon sind ihre Fans im Netz nämlich fest überzeugt, seit sie kürzlich einen vermeintlichen Hinweis in den sozialen Medien gepostet hat. Offiziell bestätigt ist das Geschlecht ihres neuen Babys allerdings noch nicht.

Für Rocky war es ein nervenaufreibendes Jahr. Nicht nur steht die Geburt seines dritten Kindes kurz bevor – er entkam auch um ein Haar einer Gefängnisstrafe. Anfang des Jahres musste er sich wegen eines Vorfalls aus 2021 vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, seinen ehemaligen Freund A$AP Relli angeschossen zu haben. Einen Deal mit der Staatsanwaltschaft lehnte er konsequent ab und riskierte, im Falle einer Schuldigsprechung für bis zu 24 Jahre in Haft zu bleiben. Ende Februar wurde er jedoch freigesprochen.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna beiinder Paris Fashion Week 2025

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025