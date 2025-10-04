Günther Jauch kassiert frechen Spruch bei WWM

Günther Jauch (69), der beliebte Moderator der RTL-Show Wer wird Millionär?, musste erneut mit Krücken zu seinem Moderatorenstuhl humpeln. Seit Wochen kämpft er mit den Folgen eines Wadenbeinbruchs, den er sich durch unglückliches Umknicken zugezogen hat. Während der letzten Sendung kam es laut der Nachrichtenseite wa.de zu einem amüsanten Schlagabtausch mit einer Kandidatin. Babette Rüster, eine Pflegefachfrau aus Brandenburg, nahm kein Blatt vor den Mund und brachte Günther mit einem frechen Kommentar zum Lachen: "Na, dann bin ich heute Ihr Seniorenbegleiter."

Die humorvolle Kandidatin hatte vor ihrer Teilnahme selbst gewarnt, dass ihr Mund manchmal schneller sei als ihr Verstand – und bewies dies sogleich. Günther amüsierte sich über die spontane Bemerkung und nahm den frechen Spruch mit einem Lachen hin. Während Babette wegen ihres manchmal forsch wirkenden Auftretens bekannt ist, beschrieb der Moderator sie als "vergleichsweise mäuserig".

Der beliebte Moderator steht seit vielen Jahren im Rampenlicht und ist für seinen trockenen Humor und seine Gelassenheit bekannt. Günther, der vierfache Vater und leidenschaftliche Wahl-Potsdamer, hat schon oft bewiesen, dass er sich von Rückschlägen nicht ausbremsen lässt – sei es im Beruf oder Privatleben. Seine Fans schätzen nicht nur seine sympathische Art, sondern auch seine Fähigkeit, jede noch so freche Bemerkung mit einem Augenzwinkern zu beantworten.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Babette Rüster und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator