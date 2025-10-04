"Der Promihof"-Giulia rasselte mit Nino Sifkovits aneinander

In wenigen Tagen startet das neue Format "Der Promihof". Promiflash hat Giulia Siegel (50) beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt getroffen und mit ihr vorab über ihre Teilnahme geplaudert. Die Tochter von Ralph Siegel (80) verrät, dass zwischen ihr und Nino Sifkovits (30), der die Show moderiert, ordentlich die Fetzen flogen. "Ich bin mit ihm gleich zweimal ein bisschen aneinandergerasselt", erzählt Giulia. Einmal gab es Streit wegen eines angeblichen Regelverstoßes – Nino behauptete, Giulia habe sich eine Zigarette geteilt. "Ich hab ihm direkt gesagt: Nenene, das hast du falsch gesehen", erinnert sie sich.

Ein anderes Mal sei es zum Streit gekommen, als es um die Pflege der Tiere ging. Bei "Der Promihof" lassen die prominenten Kandidaten nämlich Luxus und Glamour hinter sich, um das Leben auf dem Land kennenzulernen – inklusive Bauernhoftieren und harter Arbeit. "[Nino] hat dann eine Lobeshymne auf eine Kandidatin gesungen, dass sie sich so toll um die Tiere gekümmert hätte", beschreibt Giulia im Gespräch mit Promiflash und betont: "Das war einfach Schmarrn, weil sie sich nicht um die Tiere gekümmert hat." Tatsächlich seien sie und andere Kandidaten pünktlich zum Sonnenaufgang auf den Beinen gewesen, um die Tiere zu pflegen. "Da waren [wir] ein bisschen enttäuscht, weil wir eigentlich die Lorbeeren hätten bekommen sollen", klagt die DJane.

Neben Giulia machen noch weitere Stars in Ninos neuer Show den Hof unsicher. Unter den Kandidaten sind Realitystars wie Gigi Birofio (26), Paco Herb, Laura Morante (34), Sandra Sicora (33) und Chris Broy (36). Auch Tim Kühnel, Emma Fernlund (24) und Aurelia Lamprecht sorgen in der neuen Show für Unterhaltung und Drama. Neben den etablierten Stars geben auch Neulinge ihr Reality-Debüt. Influencer wie Chelsea "Muddern" Montgomery und der als Internet-Meme bekannte "Thüringer Klöße"-Fritz erwarten harte körperliche Arbeit und tierische Abenteuer – ebenso wie die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Alicia King und Alessandra Riili, die in die Reality-Fußstapfen ihrer Schwester Jenefer (32) tritt.

Getty Images, Imago Collage: Giulia Siegel, Nino Sifkovits

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Giulia Siegel, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, auf ihrem Hof 2024