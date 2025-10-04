So viel Geld hat Nicole Kidman vor der Scheidung verdient

Nicole Kidman (58) hat am 30. September überraschend die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Keith Urban (57) eingereicht. Nach fast 20 gemeinsamen Ehejahren soll das Hollywood-Traumpaar unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Ehe-Aus angegeben haben. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, ist die finanzielle Lage der beiden Stars beeindruckend: Sowohl die Schauspielerin als auch der Country-Musiker verdienen jeden Monat jeweils über 100.000 US-Dollar. Während Nicoles Gesamtvermögen auf 250 Millionen Dollar geschätzt wird, bringt Keith immerhin rund 75 Millionen Dollar mit in den Scheidungsprozess.

Nicole schaffte es auch in der jüngsten Vergangenheit, ihre Karriere auf Höchstniveau zu halten. Allein 2024 soll sie laut Forbes ein Jahreseinkommen von 31 Millionen US-Dollar erzielt haben, ihr Bruttoverdienst wird sogar auf 41 Millionen geschätzt. Besonders lukrativ sind ihre zahlreichen Rollen in preisgekrönten Serienformaten wie "Big Little Lies", "Expats" und "The Perfect Couple", in denen sie pro Folge millionenschwere Gagen einstreichen konnte. Seit Jahrzehnten ist die Oscar-Preisträgerin auch ein beliebtes Gesicht in der Werbewelt – von Chanel No. 5 bis Balenciaga setzen namhafte Marken auf ihren Glanz.

Trotz privater Turbulenzen bleibt Nicole in Hollywood eine feste Größe. Mit Auszeichnungen wie einem Oscar, zwei Emmys und sechs Golden Globes sowie einer Karriere, die sich über drei Jahrzehnte erstreckt, gehört sie zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche. Neben ihrem beruflichen Erfolg galt auch ihre Ehe mit Keith lange als Vorzeige-Beziehung. Beide teilten oft Einblicke in ihr harmonisches Familienleben, das stets von gegenseitiger Unterstützung geprägt war.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin