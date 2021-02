David Dobrik (24) hat offenbar genug von seiner YouTube-Pause! Der erfolgreiche US-Vlogger hatte im April vergangenen Jahres – zu Beginn der weltweiten Pandemie – verkündet, seine Aktivität auf der Plattform erst einmal einzustellen. Machten sich viele Fans zunächst Sorgen, der 24-Jährige könnte seine Clip-Karriere für immer an den Nagel gehängt haben, können sie nun aufatmen: David feierte gerade sein YouTube-Comeback – und protzte dabei direkt mit einer krassen Luxusvilla!

"Hey Leute, ich bin wieder mit dem Filmen am Start", eröffnete David – wie immer aus seinem Tesla – den ersten Vlog seit Monaten auf seinem Zweitkanal David Dobrik Too. Was dann folgte, war eine absolut verrückte Tour durch sein neues Luxusanwesen in Los Angeles, das sich der Internetstar vor rund sechs Monaten gekauft hatte. Das hat an Schnickschnack wirklich alles zu bieten, was man sich nur wünschen kann: ein Heimkino, einen Pool, einen Basketballplatz, einen Weinkeller, eine Bar und sogar ein eigenes Studio. Besonders schick: Neben geheizten Toilettensitzen darf sich David außerdem über einen Wasserspender freuen, der einem statt H2O Punsch in den Mund spritzt. Sein guter Freund Josh Peck (34) beschrieb im Video das Ausmaß an Luxus ganz treffend: "Das ist das Haus, was du dir leisten konntest, nachdem du mit dem Vloggen aufgehört hast?! Was hättest du dir leisten können, wenn du weiter gemacht hättest?! Verdammt noch mal, ganz Puerto Rico?"

Doch mit dem Clip kündigt David nicht nur an, dass er ab sofort wieder auf YouTube aktiv sein wird, sondern auch, was er genau dort vorhat! Sein kleines Studio ließ er sich nämlich für ein ganz besonderes Projekt einrichten: Er wird seinen Podcast "Views" mit Kumpel Jason Nash (47) ab sofort auch in Videoform produzieren. "Ich will wieder regelmäßig auf YouTube posten – mindestens einmal die Woche. Hier haben wir ein kontrolliertes Umfeld und jeder, der hier rein- und rausgeht, wird getestet. So können wir uns an die Regeln halten und trotzdem in diesem kleinen süßen Raum Spaß haben", erzählte er. Die erste Folge mit Sängerin Halsey (26) ist bereits online.

