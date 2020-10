Ist die Zeit als begehrter Junggeselle für David Dobrik (24) jetzt vorbei? Mehr als zwei Jahre lang war der YouTube-Mega-Star mit seiner nicht minder erfolgreichen Kollegin Liza Koshy zusammen, im Juni 2018 gaben die beiden schließlich tränenreich ihre Trennung bekannt. Seitdem soll David solo durchs Leben gegangen sein, auch wenn ihm immer wieder eine Beziehung mit seiner guten Freundin Natalie Noel nachgesagt wurde. Nun ist offenbar eine andere Brünette die feste Partnerin des 24-Jährigen geworden: Das Model Charlotte D'Alessio (22)!

Grund zu der Annahme haben Davids 14,3 Millionen Social-Media-Fans. Anfang Oktober hatte der Influencer einen Werbefilm für sein Parfüm auf YouTube veröffentlicht und in dem Clip spielen er und Charlotte ein verliebtes Pärchen – in manchen Szenen sind sie kurz davor, sich zu küssen oder rekeln sich zusammen unter einer Bettdecke. Zwar bezeichnete die angebliche Ex-Freundin von Presley Gerber (21) unter einem Instagram-Outtake vom Dreh David als "Kumpel", die Gerüchteküche brodelt in den Kommentaren dazu trotzdem heftig. "Sie wusste genau, was sie damit auslöst, wenn sie ihn einen Kumpel nennt", ist sich einer von etlichen Usern sicher.

Und mit den Beziehungsspekulationen sind die Follower nicht allein: Auch News-YouTuber Keemstar zeigte sich in einem aktuellen Video überzeugt davon, dass David eine neue Freundin hat. Die beiden seien zusammen zur Highschool gegangen, außerdem hätten gemeinsame Bekannte die frohe Botschaft gestreut. Keem stellte schließlich fest: "Klar, es könnte nicht stimmen, aber ich vertraue meinen Quellen in der Sache."

Instagram / daviddobrik David Dobrik im Oktober 2020

Instagram / charlottedalessio Charlotte D'Alessio im September 2020

Getty Images David Dobrik im Januar 2020

