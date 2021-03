Könnte das etwa das Karriere-Ende von David Dobrik (24) bedeuten? Der US-amerikanische Youtuber gehört zu den erfolgreichsten Künstlern auf der Videoplattform weltweit. Über 18 Millionen Menschen haben den Account des Wahl-Kaliforniers abonniert, auf dem er bis vor rund einem Jahr regelmäßig Clips mit seinen Freunden – der sogenannten Vlog Squad – teilte. Während der Pandemie trat David auf dem Channel allerdings kürzer. Nun wird ihm und seiner Crew allerdings ein altes Video zum Verhängnis!

In einem Artikel von Business Insider erhebt eine Frau schwere Vorwürfe gegen David und damalige Mitglieder der Vlog Squad. 2018 seien sie und weitere Freundinnen zu einem Dreh der Gruppe eingeladen worden. Was dann geschah, sei so nie geplant gewesen: Den damals noch minderjährigen Mädels sei so viel Alkohol verabreicht worden, dass eine von ihnen anschließend zum Geschlechtsverkehr mit dem ehemaligen Vlog-Squad-Mitglied Dom Zeglaitis gezwungen werden konnte. Sie selbst habe keinerlei Erinnerung an den Vorfall. Eine Freundin, die ebenfalls an dem Abend mit Dom Sex hatte, erzählte ihr später aber von dem Dreier. Das Perfide an der Sache: David und weitere Kumpels schauten während des nicht einvernehmlichen Akts immer wieder in das Zimmer – und hielten die Situation sogar für einen Vlog fest.

Angezeigt hat das Mädchen die Gruppe zwar nie, auf ihren Wunsch habe David das Video aber von seinem Kanal gelöscht. Damals hatte es allerdings bereits über fünf Millionen Aufrufe erzielt. Zu dem besagten Artikel meldete sich der 24-Jährige nun zu Wort – mit einer schwammigen Entschuldigung auf seinem YouTube-Dritt-Channel "Views". Er betonte darin, dass es ihm immer wichtig sei, seine Videos nur mit dem Einverständnis aller Beteiligten zu veröffentlichen. Sollte jemand seine Meinung ändern, nehme er besagten Clip sofort offline. Was seinen ehemaligen Kollegen Dom betrifft, dem die Vergewaltigung vorgeworfen wird, erklärte er: "Was die Menschen angeht, mit denen ich heute nicht mehr filme – wie Dom – habe ich beschlossen, mich von ihnen zu distanzieren. Weil ich mit ihren Handlungen nicht einverstanden bin und ich nicht für ihr Fehlverhalten einstehen möchte." Er sei in der Vergangenheit nicht nur von einem seiner Freunde schwer enttäuscht worden.

Seine halbherzige Entschuldigung scheint die Talfahrt, auf der sich seine Karriere gerade befindet, aber nicht aufhalten zu können: Inzwischen haben sich laut der New York Times mehrere große Sponsoren wie Hello Fresh oder EA Sports von dem gebürtigen Slowaken distanziert. Auch seine Foto-App Dispo könnte vor dem Aus stehen: Der einzige Investor soll seinen Rückzug angekündigt haben. Zudem verlieren seine Social-Media-Kanäle massenhaft Abonnenten.

Es ist nicht das erste Mal, dass dem ehemaligen Vlog-Squad-Mitglied Dom sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde. Schon 2017 hatten einige Mädels im Netz behauptet, von ihm belästigt worden zu sein. Dieses Fehlverhalten hatte Dom damals zum Teil in einem YouTube-Video zugegeben und sich bei den Betroffenen entschuldigt. Doch auch David selbst stand zuletzt wegen früherer Videos in der Kritik. Andere ehemalige Mitglieder seiner Freundesgruppe, wie Seth Francois, hatten ihm vorgeworfen, sich darin über Minderheiten lustig gemacht und Alltagsrassismus an den Tag gelegt zu haben. Außerdem sei sogar Seth selbst sexuell genötigt worden, wie er BuzzFeed berichtete: Man hätte ihm während eines Pranks suggeriert, eine maskierte Frau zu küssen. Unter der Maskerade habe sich aber ein Mann befunden. Auch dazu hatte David in seinem Entschuldigungsclip etwas zu sagen: "Das mit Seth tut mir leid [...]. Es gab schon Momente, in denen ich mir Videos angesehen habe und bemerkt habe, dass ich deren Inhalte nicht mehr vertrete und dass sie andere Menschen verletzen." Clips dieser Art wären auf seinen Kanälen nicht mehr zu finden.

Anzeige

Getty Images Dom Zeglaitis, US-amerikanischer YouTuber

Anzeige

Instagram / daviddobrik US-YouTube-Star David Dobrik vor seinem neuen Luxushaus

Anzeige

Getty Images David Dobrik im Januar 2020

Getty Images Chris Chann, Seth Francois, Dom Zeglaitis und Suzy Antonyan 2019

Instagram / daviddobrik David Dobrik, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de