Kunstprojekt: Kanye West ist stolz auf Frau Bianca Censori

Kanye West (48) zeigt sich begeistert vom neuesten Kunstprojekt seiner Frau Bianca Censori (30). Auf Instagram teilte der Rapper mehrere Bilder aus der Performance-Serie "BIO POP (THE ORIGIN)" und schrieb dazu: "So stolz auf meine Ehefrau." Laut OK Magazine präsentierte die Designerin ihre Installation am 11. Dezember in Südkorea: Skulpturale Figuren, deren weibliche Körper sich in und um Möbel winden, dazu Bianca selbst im hautengen, weinroten Latex-Catsuit, wie sie einen Kuchen "backt" und ihn durch den Raum schiebt. Der Beitrag ist aktuell der einzige auf Kanyes Profil – und setzt ein deutliches Zeichen an der Seite seiner Partnerin.

In der rund elfminütigen Performance übernimmt Bianca selbst eine zentrale Rolle, während andere Frauen als lebende "Möbelstücke" fungieren und damit eine Sprache von Gehorsam, Kontrolle und künstlicher Identität sichtbar machen sollen. Kanye verlinkte in seinem Post einen Artikel von Architectural Digest Middle East, in dem die Show als "feministische Kritik" gedeutet wird. Bianca würde Tische, Stühle und skulpturale Objekte so inszenieren, dass sich der weibliche Körper scheinbar den Möbeln anpasst und sie zugleich definiert.

Parallel dazu wachsen jedoch die Zweifel, wie viel von diesen provokanten Bildern wirklich aus Biancas eigener Feder stammt. RadarOnline zitiert einen Insider aus dem Umfeld der Ausstellung mit den Worten, die verdrehten Körper und ihre Einbindung in häusliche Möbel deuteten "auf etwas Dunkleres" hin. Kritiker sprechen von einem möglichen "codierten Hilferuf" und verweisen auf anhaltende Gerüchte, Kanye kontrolliere Biancas Styling, ihren Alltag und sogar ihre Ernährung. Seit dem offiziellen Liebes-Outing des Paares fällt die Australierin immer wieder mit extrem freizügigen, teils fast nackten Auftritten im öffentlichen Raum auf, während Kanye sie dabei häufig wortlos begleitet. Hinter den Kulissen fragen sich Freunde und Bekannte laut Berichten inzwischen, was Bianca wirklich will – und was sie womöglich nur zuliebe des Mannes mit der lauten Vision mitträgt.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Website Bianca Censori Die Ehefrau von Skandalrapper Kanye West versucht sich als Künstlerin. In Seoul inszeniert sie die Häuslichkeit als etwas Unheimliches.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025