Jason Kelce will sich definitiv einer Vasektomie unterziehen

Jason Kelce (37) hat in der neuesten Folge des Podcasts "Bussin' with the Boys" verraten, dass er in Zukunft definitiv eine Vasektomie in Betracht zieht. Der ehemalige Philadelphia Eagles Spieler und seine Frau Kylie haben bereits vier Kinder: die fünfjährige Wyatt, die vierjährige Elliotte, die zweijährige Bennett und die im April geborene Finnley. Obwohl Jason noch offen für den Gedanken an ein fünftes Kind ist, vor allem wenn es ein Junge wird, steht die endgültige Entscheidung noch aus. "Ich denke, am Ende des Tages sind wir sehr gesegnet mit unseren Kindern, und ich würde das niemals gegen etwas anderes eintauschen wollen", erklärte er den Gastgebern Taylor Lewan und Will Compton.

In der Podcast-Episode sprach Jason auch über den ursprünglichen Wunsch seiner Frau Kylie, fünf Kinder zu haben. "Kylie wollte immer fünf und wir sind jetzt bei vier. Mal sehen, vielleicht war's das", äußerte er sich zur Familienplanung. Das Paar bringt nach Jasons Worten das "V-Wort", die Vasektomie, öfter ins Gespräch als jemals zuvor und überlegt nun, wann der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Trotz der Unsicherheiten zeigen sich beide dankbar für ihre aktuelle Familiensituation und versuchen, die Elternschaft in vollen Zügen zu genießen.

Der Sportler und seine Frau Kylie, die seit April Eltern von vier Kindern sind, erleben zurzeit die Herausforderungen und Freuden im Umgang mit ihren vier Töchtern. Jason schwärmte bereits im Februar in seinem eigenen Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (35) betreibt, von den alltäglichen Überraschungen, die das Elternsein mit sich bringt. "Das Lernen und die Neugierde eines Kindes zu beobachten, das ist wahrscheinlich das Schönste am Elternsein", sagte er damals.

Getty Images Jason Kelce, 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter Wyatt