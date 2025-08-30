Taylor Swift beeindruckt mit treffenden Worten über Travis

Taylor Swift (35) weiß, wie man mit den richtigen Worten Herzen berührt – und beeindruckt damit nicht nur ihren Verlobten Travis Kelce (35), sondern auch dessen Bruder Jason Kelce (37). In der Podcast-Folge "New Heights" vom 27. August erzählte Jason bewegt, wie treffend die Sängerin seinen jüngeren Bruder beschrieben habe. Taylor hatte Travis in einer früheren Podcast-Ausgabe als "menschliches Ausrufezeichen" bezeichnet. "Ich sage oft, dass niemand Travis kennt und ihn nicht mag. Er ist der Inbegriff eines großartigen Teamkollegen", erklärte Jason gerührt und fügte hinzu: "Gott, sie ist verdammt gut mit Worten."

Taylor, die am 13. August im Podcast zu Gast war, konnte gar nicht aufhören, positiv über ihren Verlobten Travis zu sprechen. Neben seiner charismatischen Art bewundert sie besonders, wie gelassen er mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgeht – und wie sehr das auch ihren eigenen Umgang mit den Medien verändert hat. "Er sieht Dinge und findet sie lustig, das hat meine Perspektive komplett verändert", erklärte die Sängerin in der Folge. Für Taylor, die den Druck der öffentlichen Wahrnehmung zuvor oft thematisiert hatte, ist das eine willkommene Veränderung. Sie betonte, wie sehr Travis ihre Welt mit seiner unbeschwerten Art bereichert.

Die Verbindung zwischen Taylor und dem NFL-Profi bleibt ein vielbeachtetes Thema. Schon anlässlich ihrer kürzlich verkündeten Verlobung war das Paar in aller Munde. Jason, selbst Vater von vier Kindern, zeigte sich öffentlich erfreut über das Glück der beiden. Travis und Taylor begeistern nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Liebsten mit ihrer außergewöhnlichen Chemie und der positiven Wirkung, die sie aufeinander haben. Taylor, die weltweit mit ihren Liedern Emotionen einfängt, scheint in Travis jemanden gefunden zu haben, der ihrer eigenen Geschichte auf magische Weise neue Kapitel hinzufügt.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025