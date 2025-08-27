Jason Kelce gratuliert seinem Bruder Travis und Taylor Swift

Der NFL-Star Travis Kelce (35) und die Sängerin Taylor Swift (35) haben am 26. August ihre Verlobung öffentlich gemacht und damit ihre Fans in Begeisterung versetzt. Travis' älterer Bruder Jason Kelce (37) ließ es sich nicht nehmen, dem Paar besondere Glückwünsche auszusprechen. In ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" begann Jason die Episode am 27. August mit den Worten: "Die Verlobung, die um die Welt ging, verdammt noch mal! Wir senden Travis und Taylor riesige Glückwünsche."

Die Verlobung erfolgte in einem blumengeschmückten Garten am Anwesen von Travis, wie Vater Ed Kelce in einem Interview mit Today Australia verriet. Travis hatte den Antrag ursprünglich später geplant, doch auf seinen Vater hörend, entschied er sich für einen intimeren Moment. Der speziell entworfene Verlobungsring mit einem beeindruckenden geschliffenen Stein komplettierte das romantische Ereignis. Im Podcast, der diesmal ohne Travis aufgenommen wurde, erinnerte Jason zudem an Taylors Auftritt in der Sendung Anfang August, wo sie über ihre Musik sprach – nur wenige Wochen vor dem Heiratsantrag.

Das Paar scheint nicht nur beruflich, sondern auch privat angekommen zu sein. Während Travis weiterhin große Erfolge mit den Kansas City Chiefs feiert, hat Taylor Swift als Musikerin zuletzt ihrem Album "The Life of a Showgirl" den Feinschliff verliehen. Auch die Familie Kelce hat Taylor herzlich willkommen geheißen. Besonders die Mutter der Brüder, Donna Kelce (72), zeigte sich schon bei ersten gemeinsamen Auftritten mit Taylor äußerst begeistert. Zudem stimmen sogar Travis' Sportkollegen mit ein und freuen sich mit dem verlobten Paar.

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

ActionPress/SIPA USA/Anthony Behar Ice Spice, Jason Kelce, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl LVIII

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift