Schwangere Loredana Wollny schwärmt von ihrem Mann Servet

Loredana Wollny (21) ist schwanger. Diese Neuigkeit wurde gegen den Willen der TV-Bekanntheit veröffentlicht, was für Trubel in ihrem Leben sorgte. In einem neuen Instagram-Beitrag teilt sie nun ein Pärchenfoto mit Ehemann Servet Özbek, auf dem ihr Babybauch gut zu erkennen ist. Dazu schreibt die baldige Zweifachmama: "In letzter Zeit war bei uns nicht alles leicht – viele Herausforderungen, viele Emotionen, viele Momente, die uns geprüft haben. Aber genau das macht unsere Liebe so stark." Besonders in den schwierigen Momenten ist Loredana dankbar für ihren Partner. "Hand in Hand, Herz an Herz – egal, wie stürmisch das Meer auch ist, wir bleiben unser sicherer Hafen", erklärt sie in ihrem Post.

Die Baby-News wurden von Loredanas Schwester Calantha Wollny (25) ausgeplaudert. Sie gratulierte der 21-Jährigen im Netz, bevor die Schwangerschaft öffentlich bekannt war. "Ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Loredana. Deine Familie wird immer größer. Sei stolz drauf und lass es dir niemals nehmen", freute sie sich etwas zu früh. Kurz darauf sahen sich die werdenden Eltern dazu gezwungen, die Neuigkeit selbst zu bestätigen.

Servet und Loredana haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Aurelio. Der Erstgeborene kam im Dezember 2022 auf die Welt und hält seine Eltern seitdem auf Trab. In einer Folge von Die Wollnys machte Silvia Wollnys (60) Jüngste bereits vor einigen Monaten deutlich, dass ihre Familienplanung nach einem Kind noch nicht beendet war. "Ein Mädchen möchte ich auf jeden Fall noch und ich mache auf jeden Fall weiter, bis ein Mädchen da ist", gab sie in der Show zu verstehen. Das Geschlecht des Babys, das gerade in ihrem Bauch heranwächst, ist aktuell noch nicht bekannt.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek, September 2025

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Mann Servet

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Ehemann Servet und Sohn Aurelio