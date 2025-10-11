Antonia Hemmer platzt wegen OP-Gerüchten der Kragen

Realitystar Antonia Hemmer (25) hat in einer emotionalen Instagram-Story auf Gerüchte und Unterstellungen rund um ihren Körper und ihre Fitnessreise reagiert. Ihr Unmut richtete sich gegen Kommentare unter einem Video, das ihre Trainerin Sanja vor wenigen Tagen gepostet hatte. Darin wird Antonias körperlicher Fortschritt nach einem Jahr Training gezeigt. Doch anstatt Anerkennung zu erhalten, sah sich die 25-Jährige mit Anschuldigungen konfrontiert: Man warf ihr vor, auf Abnehmspritzen zurückzugreifen, Fettabsaugungen vorgenommen zu haben und ihren Bauch für das Video einzuziehen.

In ihrer Story erklärte Antonia, dass sie all diese Behauptungen entschieden zurückweist. Die Narben an ihrem Bauch, die einige als Hinweise auf eine Fettabsaugung interpretierten, hätten in Wirklichkeit mit gesundheitlichen Eingriffen zu tun. Ihr Blinddarm sei vor 15 Jahren entfernt worden, und erst kürzlich habe sie sich wegen Endometriose einer weiteren Operation unterzogen. Auch das angebliche Einziehen des Bauches sei völliger Unsinn. Stattdessen betont sie, seit über anderthalb Jahren konsequent und regelmäßig zu trainieren. "Also das, was man hier sieht, ist alles echt", betonte Antonia.

Antonia, die für ihre offene Art bekannt ist, gab zudem Einblicke, wie sie normalerweise mit Kritik umgeht. Dort, wo sie konstruktiv ist, habe sie kein Problem damit, doch bei Lügen hört für sie der Spaß auf. Besonders frustrierend findet sie, dass positive Leistungen oft ins Negative gezogen werden: "Also, bevor man so einen Scheiss schreibt, denk doch mal eher darüber nach." Mit ihrer ehrlichen Ansage will Antonia nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Trainerin in Schutz nehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025