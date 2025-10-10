So locker geht Antonia Hemmer mit ihrer Fernbeziehung um

Antonia Hemmer (25) schwebt seit einem halben Jahr auf Wolke sieben – und das trotz räumlicher Distanz. Die Reality-TV-Bekanntheit aus Köln führt mit ihrem Partner, der in Frankfurt am Main lebt, eine Fernbeziehung. Wie sie Promiflash im Rahmen des Events "The Ultimate Hype" verriet, stört sie die Entfernung jedoch kaum. "Für mich ist es eigentlich keine Ferne", erklärte sie. Immerhin seien es nur anderthalb bis zwei Stunden Fahrt, was ihrer Meinung nach ganz machbar sei. Wöchentlich verbringen die beiden mehrere Tage miteinander, wie Antonia weiter erzählte: "Ist natürlich jetzt auch nicht nebeneinander, aber ich sage mal so: Es gibt auch weitere Distanzen."

Hilfreich ist für die ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmerin sicherlich auch, dass sie beruflich flexibel ist. "Bei mir ist es ja zum Glück so der Fall, dass ich von überall aus arbeiten kann", betonte sie im Promiflash-Interview. So sei es kein Problem, die Zeit entweder in Köln oder bei ihrem Freund in Frankfurt zu verbringen. Die beiden hätten eine gute Balance gefunden und teilen ihren Alltag dementsprechend auf. Die Entfernung sieht die TV-Bekanntheit daher nicht als Hindernis, sondern vielmehr als gut zu bewältigende Situation: "Wir teilen das eigentlich relativ gut auf und sehen uns eigentlich auch jede Woche dann über mehrere Tage."

Dieses entspannte und lässige Lebensgefühl zieht sich offenbar durch Antonias ganze Haltung in ihrer neuen Beziehung. Schon bei ihrem ersten Treffen hatte es laut ihr direkt gefunkt. Obwohl sie sonst eher skeptisch gegenüber Liebe auf den ersten Blick war, scheint ihr neuer Partner sie vom Gegenteil überzeugt zu haben. "Ich habe ihn gesehen und dachte mir so: 'Wow, der ist es. Den will ich heiraten'", schwärmte sie gegenüber Promiflash.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juni 2025

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit