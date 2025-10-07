Auf den ersten Blick: Antonia Hemmer war direkt verknallt

Antonia Hemmer (25) schwebt auf Wolke sieben! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Darstellerin hat seit mittlerweile sechs Monaten einen neuen Partner und könnte glücklicher kaum sein. Im Interview mit Promiflash bei der Veranstaltung "The Ultimate Hype" beschrieb sie ihre Liebe als etwas ganz Besonderes. "Es war bei uns beiden so eigentlich komplett unerwartet, aber es hat einfach direkt gematcht", erzählte sie begeistert. Auch wenn sie nicht an das Konzept der Liebe auf den ersten Blick glaubt, sei sie dieses Mal völlig hin und weg gewesen: "Ich habe ihn gesehen und dachte mir so: 'Wow, der ist es. Den will ich heiraten.'"

Mit ihrer aufrichtigen Art ließ Antonia durchblicken, wie tief ihre Gefühle für ihren Freund bereits gehen. Über die Identität des Glücklichen schweigt die Reality-TV-Persönlichkeit allerdings weiterhin. Dennoch verriet sie, dass das Kennenlernen eine spontane und magische Wendung in ihrem Leben gewesen sei. Sie habe nicht damit gerechnet, sich so schnell erneut zu verlieben, doch plötzlich sei der richtige Moment gekommen, und alles habe sich sofort gefügt. Besonders wichtig scheint es ihr zu sein, diese Liebe zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu genießen.

Schon in der Vergangenheit hatte Antonia voller Begeisterung von ihrem Partner geschwärmt. Ihn beschreibt sie als groß, sportlich und wunderschön, aber vor allem als klug und verlässlich, jemand, der sie so wertvoll fühlen lässt wie nie zuvor. Die Influencerin gibt sich dabei glücklich und selbstbewusst, wie schon lange nicht mehr. Nach ihrer bewegten Zeit mit Rückschlägen und Herausforderungen scheint Antonia endlich angekommen zu sein – und das Strahlen in ihren Augen verrät, dass sie sich sicher ist: Dieser Mann ist etwas ganz Besonderes.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit