Das hält Antonia Hemmer von der neuen MLFL-Lady Elena Miras

In der kommenden vierten Staffel der beliebten Show Make Love, Fake Love wird Elena Miras (33) als Single-Lady die Männer unter die Lupe nehmen. Bei "The Ultimate Hype" spricht Antonia Hemmer (25), die in der zweiten Staffel diese Rolle übernahm, mit Promiflash über ihre Nachfolgerin – und verrät, wie sie zu der Wahl steht. "Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Staffel", zeigt sie sich begeistert. Mit Blick auf Elena fügt sie hinzu: "Bei Elena Miras weiß man natürlich, was man kauft. Doof gesagt: Als Produktion weiß man, was einen erwartet."

Besonders die Zusammenstellung von Elena und der neuen Moderatorin Sandra Safiulov (26) hält Antonia für vielversprechend. Diese übernimmt das Moderationspult nach Janin Ullmann (43) und wird der Show neuen Schwung verleihen. "Ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, egal, wie es ausgeht. Und ich glaube, auch in Kombination mit SelfieSandra wird es auf jeden Fall eine wilde, spannende und neue Mischung", schätzt die 25-Jährige die kommende Staffel ein. Die Datingshow, bei der die Single-Lady herausfinden muss, welche Männer echtes Interesse haben und welche lediglich aus Geldgründen teilnehmen, verspricht so erneut in vielerlei Hinsicht unterhaltsam zu werden.

Elena ist seit Beginn ihrer Reality-TV-Auftritte für ihre schlagfertige Art und ihr selbstbewusstes Auftreten bekannt – Eigenschaften, die sie sicherlich auch bei "Make Love, Fake Love" unter Beweis stellen wird. Wie die 33-Jährige bereits auf Instagram ankündigte, werden Fans auch nicht allzu lange warten müssen. Auf die Frage nach dem Startdatum der neuen Staffel sagte sie: "Noch dieses Jahr... Wann genau, weiß ich selbst noch nicht, aber sobald ich es weiß, werdet ihr es erfahren." Die Show, die gekonnte Täuschung und große Gefühle miteinander verbindet, konnte bereits in den vergangenen Staffeln viele Zuschauer in ihren Bann ziehen – und mit Elena in der Hauptrolle scheint die Erfolgsgeschichte weiterzugehen.

Anzeige Anzeige

privat / ALL IMPACT, Instagram / elena_miras Collage: Antonia Hemmer und Elena Miras

Anzeige Anzeige

TikTok / rtlplus Elena Miras und SelfieSandra am "Make Love, Fake Love"-Set 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star