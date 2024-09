So denkt David über Zukunftsängste von Ehemann Elton John

Vor Kurzem teilte Elton John (77) offen seine Bedenken, aufgrund seines Alters vieles im Leben seiner jungen Kinder nicht mehr erleben zu können. Sein Ehemann David Furnish (61) sieht die ganze Sache deutlich weniger pessimistisch als der Superstar, wie er im Gespräch mit People verrät. "Elton hat eine Menge durchgemacht, aber er ist auch stark wie ein Ochse. Er sagt selten Shows ab. Er ist ein starker Mann und ein Heiler. Er wird mich wahrscheinlich überleben. Er ist einfach so zäh."

Dennoch ist der 61-Jährige froh, dass sein Partner sich nach vielen Jahren im Show-Business, in denen er "immer 90 bis 100 Shows im Jahr gespielt" habe, nun zurückziehen und seine Zeit voll und ganz der Familie widmen wolle. "Wir beide haben in den 30 Jahren, die wir zusammen sind, gerade erst diesen Moment erreicht, von dem wir immer nur geträumt haben", erklärt David und fügt schwärmend hinzu: "Für uns ist dieser Moment nach so viel harter Arbeit und so viel Vorfreude ein ganz besonderes Gefühl."

Gemeinsam mit David ist der "Tiny Dancer"-Interpret Vater von zwei Söhnen: Ihr Sohn Zachary kam im Dezember 2010, Elijah im Januar 2013 auf die Welt – mithilfe einer Leihmutter. Trotz ihres jungen Alters scheinen die beiden Sprösslinge schon zu verstehen, dass vor allem Papa Elton mit seinen 77 Jahren ein fortgeschrittenes Alter erreicht hat. "Sie machen sich Sorgen um meine Sterblichkeit", verriet der Sänger in seinem Dokumentarfilm "Elton John: Never Too Late" und fügte hinzu: "Die Kids lieben ihren Papa, also wollen sie, dass ich für immer da bin. Ich würde es lieben, für immer da zu sein."

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images David Furnish und Elton John mit ihren Söhnen Elijah und Zachary

