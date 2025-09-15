Elton John macht seine entfernten Kniescheiben zu Schmuck

Elton John (78) hat in einem neuen Dokumentarfilm eine überraschende Offenbarung gemacht: Er trägt seine ehemaligen Kniescheiben als Schmuck. Der 78-jährige Musiker, der seit Jahren unter schweren Knieproblemen leidet, ließ sich beide Kniescheiben operativ entfernen – und verwandelte die ungewöhnlichen Überbleibsel in eine Halskette. "Als mir zuerst die linke und dann die rechte Kniescheibe entfernt wurde, fragte ich meinen Chirurgen, ob ich sie behalten könnte. Er war ziemlich überrascht über diese Bitte", erzählte Elton in der Doku "Touched By Gold".

Der Sänger erzählte außerdem, sein Chirurg habe seine Knie als die schlimmsten bezeichnet, die er je operieren musste. Elton entschied sich offenbar aus einer Mischung aus Humor und Sentimentalität, die Kniescheiben aufzubewahren. Doch das Ergebnis erinnert ihn selbst an etwas völlig anderes: "Das Loch in der Kniescheibe sieht ein bisschen wie ein altes ägyptisches Artefakt aus." Die außergewöhnliche Halskette, mit der er bereits vor einem Jahr in der Öffentlichkeit gesehen wurde, ist nun offiziell Teil seiner einzigartigen Lebensgeschichte, die er in der neuen Dokumentation erzählt.

Der Sänger, der trotz körperlicher Beschwerden über Jahrzehnte hinweg eine legendäre Musikkarriere gemeistert hat, ist bekannt für seinen extravaganten Stil und seine Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit. Elton hat schon früher unkonventionelle Wege gewählt, um sowohl Erfolge als auch Rückschläge zu verarbeiten. Er und sein Ehemann David Furnish (62), mit dem er zwei Kinder großzieht, betonen stets, wie wichtig es ihnen ist, authentisch zu sein und zu sich zu stehen. Auch diese außergewöhnliche Schmuckidee ist wohl weniger ein kurzlebiges Aufsehen erregendes Statement als vielmehr Ausdruck dieser Lebenseinstellung.

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Getty Images Elton John im Dezember 2024 in New York

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish auf Instagram, Dezember 2024