Musiklegende Elton John feiert neuntes Nummer-eins-Album

Elton John (77) hat es wieder einmal geschafft: Mit seinem Greatest-Hits-Album "Diamonds" hat der legendäre Sänger die Spitze der britischen Albumcharts erklommen – ein Erfolg, der ihm bereits zum neunten Mal in seiner Karriere gelungen ist. Das Album, das Hits wie "Tiny Dancer", "I'm Still Standing" und "Rocket Man" enthält, wurde schon 2017 veröffentlicht und seither über 1,5 Millionen Mal verkauft. Erst vor Kurzem konnte das Werk einen beeindruckenden Verkaufsanstieg verzeichnen, als eine Neuauflage mit Ausgaben auf Blu-ray, Kassette und Vinyl erschien.

Der Erfolg kommt zu einer herausfordernden Zeit für den Musiker, der in den vergangenen Monaten mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Elton hatte öffentlich erklärt, an einer schweren Augeninfektion zu leiden, die ihn fast gänzlich erblinden lasse – insbesondere sein rechtes Auge sei stark betroffen. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigte sich der Künstler in dem Instagram-Clip sichtlich erfreut und stolz auf seinen jüngsten Erfolg. Auch kündigte er an, dass er für 2025 bereits neue Veröffentlichungen geplant habe.

Elton, bürgerlich Sir Elton Hercules John, gilt als einer der größten Künstler unserer Zeit, dessen Karriere nun schon sechs Jahrzehnte umfasst. In den vergangenen Jahren zeigte er sich mehr und mehr als bodenständiger Familienmensch und betonte in Interviews häufig, wie wichtig sein Partner David Furnish (62) und ihre gemeinsamen Kinder für ihn seien. Zuletzt gaben seine Biografie und die Disney+-Dokumentation "Never Too Late" den Fans tiefe Einblicke in das bewegte Leben des Stars, von seinen Höhen als Musiker bis hin zu schwierigen Phasen seines Lebens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John im Dezember 2024 in New York

Anzeige Anzeige

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

Anzeige Anzeige