"Ruhe": Pietro Lombardi möchte das Thema Laura abschließen

Pietro Lombardi (33) macht einen Punkt: Der Sänger nimmt nach einem kurzen Schlagabtausch im Netz mit Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (29) noch einmal Stellung und will das Thema beenden. Anlass war Lauras öffentliche Aussage, sie sei Single, die jüngst frische Spekulationen rund um den Beziehungsstatus der beiden anheizte. In seiner Story auf Instagram erklärte Pietro nun, dass er keinen Angriff beabsichtigt habe und bittet darum, ihn und Laura mit Fragen nach einem Liebes-Comeback in Ruhe zu lassen. "Ich wollte nur sagen, dass es jetzt auch mal gut ist und man uns beide mit diesem Thema in Ruhe lassen soll. Wir haben beide genug eigene Themen. Manchmal braucht es einfach Ruhe. Damit die Zeit zeigen kann, was wirklich für die Zukunft bestimmt ist – ohne Druck und ohne ständiges Fragen. Danke", so der Musiker. Beide hätten weiterhin ein gutes Verhältnis, betont er.

Zuvor hatte Laura in einer Fragerunde öffentlich klargemacht, dass sie nicht vergeben sei – eine Ansage, die nach gemeinsamen Auftritten der Ex-Partner wie beispielsweise bei Fame Fighting für Wirbel gesorgt hatte. Pietro reagierte darauf in sozialen Medien, was Fans prompt zu neuen Interpretationen verleitete. Nun rückt er die Debatte gerade: Sein Post sei weder eine Spitze gegen Laura noch ein Startschuss für neue Gerüchte, sondern ein Stoppzeichen. Wichtig sei ihm, dass die Dynamik rund um Beziehungsfragen abkühlt und das private Gesprächstempo nicht von außen bestimmt wird. Die wiederholte Botschaft: kein Drama, kein Dauer-Update, stattdessen Abstand.

In der Fragerunde auf Social Media machte Laura zuletzt noch einmal deutlich, dass es kein Liebescomeback mit dem Sänger geben werde. Auf die direkte Frage, ob die beiden wieder ein Paar seien, antwortete die Influencerin eindeutig: "Nein." Auch Pietro legte nach und gab in seiner Story zu verstehen: "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist." Gleichzeitig betonte er, dass das Thema für ihn endgültig erledigt sei. "Es wurde alles gesagt. Laura hat es in ihrer Fragerunde gestern nochmal klar betont und klarer kann man es nicht sagen. Sie ist in keiner Beziehung (Single) und ich bin in keiner Beziehung", erklärte der ehemalige DSDS-Gewinner. Damit sei die Tür für Spekulationen endgültig zu.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Mai 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024