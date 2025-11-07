"Sage nichts": Laura Maria Rypa kommentiert Pietro-Statement

Laura Maria Rypa (29) hat auf Instagram auf ein Statement von Pietro Lombardi (33) reagiert. Dieses teilte der Sänger, weil seine Ex-Verlobte öffentlich bekannt gab, Single zu sein. Er kritisierte, dass Laura immer wieder betone, welchen Beziehungsstatus sie habe. Dieses Statement kommentierte Laura mit folgenden Worten: "Ich sage mal lieber nichts zu dir, Pietro Lombardi" und ergänzte einen lächelnden Smiley. Kurz darauf löschte sie die Story jedoch wieder.

In ihrer Story veröffentlichte die Influencerin einen Screenshot des Statements von Pietro und begleitete diesen mit der gerade genannten knappen Reaktion. Die unmissverständliche Botschaft sorgt bei Fans und Followern für Spekulationen über den Hintergrund ihres Posts. Welche Absichten hinter Lauras knapper Nachricht stecken, bleibt unklar – doch das Interesse an den beiden bleibt ungebrochen. Könnte zwischen ihnen nun ein öffentlicher Streit ausbrechen?

Erst vor wenigen Stunden hatte Laura in einer Fragerunde auf Social Media die Gerüchte rund um ein Liebes-Comeback mit Pietro endgültig beendet. Auf die Frage eines Fans, ob sie wieder ein Paar seien, antwortete die Influencerin deutlich mit: "Nein." Damit sorgte sie bei einigen Fans für enttäuschte Reaktionen, wie traurige Emojis und Kommentare zeigten. Gleichzeitig gab es auch kritische Stimmen, die ihr Kalkül unterstellten. So schrieb ein Nutzer: "Sie wollte sich nur schnell absichern, deswegen schnell zwei Kinder von Pietro, genauso wie Amira Aly mit Oliver Pocher."

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in Paris

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025