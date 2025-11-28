Schnelle Wende: Ray J kommt nach Festnahme auf Kaution frei

Ray J (44) ist schon wieder auf freiem Fuß: Der Musiker verließ am Donnerstagnachmittag ein Gefängnis im Raum Los Angeles, nachdem er eine Kaution in Höhe von rund 43.000 Euro hinterlegt hatte. Er trug komplett Schwarz, hielt den Kopf gesenkt und führte beim Hinauslaufen ein Telefonat. Fragen der wartenden Paparazzi beantwortete er nicht. Stattdessen übernahm sein Manager das Wort und erklärte laut TMZ, Ray habe ihn aus dem Inneren der Haftanstalt angerufen, woraufhin er umgehend die Freilassung organisierte. Kurz darauf steuerte Ray ein Kautionsbüro an, wo er zwischendurch mit einer Zigarette in der Hand gesehen wurde. Die Szenen spielten sich nur wenige Stunden nach einem dramatischen Livestream ab, in dem Ray die besorgniserregenden Worte "Ich werde dich verdammt noch mal abknallen" äußerte.

Hintergrund der Eskalation war offenbar ein Streit mit Rays getrennt lebender Ehefrau Princess Love (41). In dem Livestream war zu sehen, wie Ray eine Pistole an sich nahm und sie lud, während er entschieden erklärte: "Niemand nimmt mir meine Kinder an Thanksgiving." Princess warf ihm daraufhin vor laufender Kamera vor, die Waffe auf sie gerichtet zu haben. Die Lage spitzte sich weiter zu, als ein Mann außerhalb des Bildausschnitts Ray konfrontierte. Darauf reagierte Ray mit der unverhohlenen Morddrohung, die letztlich zu seiner Festnahme führte. Laut verschiedenen Medienberichten soll der Gerichtstermin für den 19. Dezember angesetzt sein.

Abseits der juristischen Schlagzeilen kennt die Öffentlichkeit Ray J und Princess Love seit Jahren als Paar, das sein Privatleben nicht versteckt. Beide traten gemeinsam im Reality-TV auf und nahmen ihre Fans regelmäßig in sozialen Medien mit in ihren Alltag. In Livestreams und Storys waren auch Freunde und Familie oft mit im Bild, was ihren Followern das Gefühl gab, ganz nah dran zu sein. Der Entertainer pflegte seit langem engen Kontakt zu seiner Community und setzte auch in unangenehmen Momenten auf Transparenz. Princess wiederum nutzt ihre Plattformen, um Einblicke in ihr Leben zu geben, Mode- und Beauty-Themen zu teilen und feierliche Anlässe festzuhalten.

Getty Images Ray J, Rapper

Getty Images Ray J mit seiner Frau Princess Love und seiner Tochter Melody bei den BET Awards 2019

Getty Images Princess Love und Ray J im November 2019