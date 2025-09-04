Michelle Williams zeigt sich erstmals nach Leihmutterschaft

Michelle Williams (44) hatte kürzlich ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt ihres vierten Kindes, das über eine Leihmutter zur Welt kam. Die Schauspielerin beeindruckte laut Daily Mail bei einer Sondervorführung von "Hamilton" in New York City, wo sie mit ihrem Ehemann Thomas Kail auf dem roten Teppich erschien. Michelle, bekannt aus "Dawson's Creek", trug ein elegantes, schwarz-weiß gepunktetes Kleid, das mit Pailletten verziert war. Thomas Kail, ein bekannter Theaterregisseur, stand ihr in einem stilvollen schwarzen Anzug zur Seite. Mit dabei war auch Michelles Kollegin Busy Philipps (46), die mit ihrem silbernen Kleid ebenfalls für Aufsehen sorgte.

Vor ihrem glanzvollen Auftritt genoss Michelle jedoch entspannte Sommermomente in Brooklyn mit ihrem fünfjährigen Sohn Hart. Die beiden wurden bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt gesichtet. Die Schauspielerin wirkte in einem lässigen Outfit aus weißer Hose, Tanktop und Flip-Flops ganz bodenständig und sorglos. Auffällig war, dass der jüngste Familienzuwachs, das Neugeborene, nicht dabei war. Michelle nutzte die Gelegenheit offenbar für wertvolle Mutter-Sohn-Zeit, bevor die hektische Arbeitswelt sie wieder in Anspruch nahm.

In "Jimmy Kimmel Live" sprach Michelle offen über ihr Familienleben. Sie bedankte sich besonders bei ihrer Leihmutter Christine, die eine große Stütze für sie ist. Neben ihrer 19-jährigen Tochter aus der Beziehung mit Heath Ledger (†28) hat die Schauspielerin inzwischen drei Kinder unter fünf Jahren zu Hause. Karriere und Familie zu balancieren sei nicht leicht, verriet sie zudem, doch Humor helfe ihr dabei. "Alles ist gut und unter Kontrolle. Ich bin erwachsen. Ich versuche, eine Balance zwischen Privatleben und Arbeit zu finden", erklärte die "My Week With Marilyn"-Darstellerin – und scheint das erstaunlich gut hinzubekommen.

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams im September 2025

Getty Images Busy Philipps im September 2025 in New York

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin