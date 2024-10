Will Smith erinnert emotional an die Geburt seines Sohnes

Will Smith (56) zeigt seine emotionale Seite! Kurz bevor er "Just the Two of Us" bei seinem Event in London performte, hielt der Schauspieler kurz inne und teilte die Entstehungsgeschichte des Songs mit dem Publikum. Wie People berichtete, habe Will den Song während einer "der wohl furchteinflößendsten Zeiten" seines Lebens geschrieben. "Es war, als mein Sohn Trey (31) geboren wurde", gab der vierfache Oscar-Preisträger zu und erklärte sichtlich gerührt: "Es ist verrückt, aber ich kann euch gar nicht sagen, wie es sich angefühlt hat, als ich das Kind in der ersten Nacht nach Hause gebracht habe und mir klar wurde, dass ich für ihn verantwortlich bin."

Will selbst war bei Treys Geburt gerade einmal 24 Jahre alt. Vater zu werden, sei eines der ersten Ereignisse in seinem Leben gewesen, das den "Bad Boys"-Darsteller "wirklich bis ins Mark erschüttert" habe. Das scheint vorwiegend am Verhältnis zu seinem eigenen Vater zu liegen. "Ich hatte so schlecht über meinen Vater und über all die Dinge geredet, die er nicht getan hat", gab Will preis. Daher war es dem 56-Jährigen wohl ein großes Anliegen, bei seinen Kindern alles besser zu machen. "Ich bin einfach auf die Knie gefallen und habe eines der härtesten Versprechen gegeben, die ich je einem Menschen gegeben habe", erinnerte sich Will und fügte hinzu: "Dass ich alles tun werde, was ich tun kann, um dir ein guter Vater zu sein."

Neben Trey, der aus Wills gescheiterter Ehe mit Sheree Zampino (56) stammt, hat der "Der Prinz von Bel-Air"-Star mit Jada Pinkett-Smith (53) noch zwei weitere Kinder: Tochter Willow (23) und Sohn Jaden (26). Im vergangenen Jahr hatte Jada überraschend bekannt gegeben, dass sie und Will bereits seit vielen Jahren getrennt leben. Dennoch verstehen sich die beiden bis heute prächtig und sind nach wie vor gemeinsam für ihre Sprösslinge da. In einem früheren Interview mit dem Magazin erklärte die Matrix-Darstellerin: "Wir haben einige wirklich schwere Aufgaben zusammen gemeistert. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weitergeht."

Getty Images Will Smith mit seinem Sohn Trey

Instagram / willowsmith Tray Smith, Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett-Smith und Willow Smith beim Coachella 2024

