König Charles' festliche Deko-Pläne für Weihnachten 2025

Die Weihnachtszeit wirft ihre Schatten voraus, und König Charles III. (76) sorgt dafür, dass die festliche Stimmung in seinen royalen Residenzen unvergesslich wird. Bereits ab dem 20. November wird das Palace of Holyroodhouse in Schottland festlich geschmückt, wie das Magazin Hello! berichtet. Das Highlight: Über drei Meter hohe Weihnachtsbäume schmücken die Holzvertäfelung des Thronsaals, während eine beeindruckende Nordmanntanne mit einer Höhe von über vier Metern die Große Galerie ziert. Besucher können sich außerdem auf kunstvolle Festkränze, prächtige Girlanden und eine spektakulär eingedeckte Tafel freuen. Am 9. und 10. Dezember sowie am 13. Dezember locken spezielle Veranstaltungen wie Weihnachtsliederabende und Bastel-Workshops für die ganze Familie.

Auch das historische Windsor Castle bereitet sich auf ein prachtvolles Weihnachtsfest vor. Vom 27. November bis zum 5. Januar wird die Hauptattraktion, ein 7 Meter hoher Weihnachtsbaum, die Besucher in St George's Hall in Staunen versetzen. Die beeindruckende Nordmanntanne stammt direkt aus dem Windsor Great Park und wird mit aufwendigem Schmuck festlich in Szene gesetzt. Eine weitere prächtige Tanne mit einer Höhe von 5 Metern schmückt die karmesinrote Empfangsstube. Für Kinder und junge Gäste werden während der Feiertage zahlreiche Bastelaktivitäten angeboten, bei denen einzigartige Weihnachtsandenken gestaltet werden können.

Eine besondere Überraschung hält der Weihnachts-Shop in den Royal Mews von Buckingham Palace bereit. Zum ersten Mal wird er in eine winterliche Märchenwelt verwandelt. Der kleine, gemütliche Pop-up-Shop wird eine exklusive Auswahl an saisonalen Highlights aus dem Bestand des Royal Collection Trust anbieten – von eleganten Geschenkideen bis hin zu feierlicher Dekoration. Während König Charles und seine Familie die Vorfreude auf das Fest, von dem jedoch zwei Familienmitglieder erneut ausgeschlossen sind, genießen, können auch Besucher erleben, wie seine Residenzen in funkelndem Lichterglanz erstrahlen und zu magischen Orten der Weihnachtszeit werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III.