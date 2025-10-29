Demi Lovato startet im kommenden Jahr mit einer Mega-Tour

Demi Lovato (33) hat auf Instagram eine große Ankündigung gemacht: Die Sängerin geht 2026 mit ihrer "It’s Not That Deep Tour" wieder auf Tour durch Nordamerika. Die Konzertreihe, die am 8. April in Charlotte beginnt und am 25. Mai in Houston endet, umfasst 23 Städte in den USA und Kanada. Unterstützt wird Demi dabei von der slowakischen Künstlerin ADÉLA. Auf dem Programm stehen Songs vom neuen Album "It’s Not That Deep" und die größten Hits der Karriere – ein Comeback auf die großen Bühnen nach drei Jahren ohne Headliner-Tour.

Wer Tickets will, sollte schnell sein: Fans haben bereits die Möglichkeit, sich für den exklusiven Artist Presale zu registrieren, was bis zum 28. Oktober, 22 Uhr Ostküstenzeit, möglich ist. Ab dem 30. Oktober startet dann der Presale, bevor der allgemeine Kartenverkauf am 31. Oktober um 10 Uhr Ortszeit beginnt. Zusätzlich wird es spezielle VIP-Pakete geben, die neben besten Plätzen auch Zugang zu einem Lounge-Bereich und limitierte Merchandise-Artikel beinhalten. "Ich kann es kaum erwarten, wieder mit euch auf Tour zu gehen und Nacht für Nacht zu diesen Songs zu tanzen", schrieb Demi auf Instagram.

Die Tour markiert Demis Rückkehr auf die Bühne nach einer dreijährigen Pause. Die letzte größere Konzertreise lag 2023, inmitten einer musikalischen Neuausrichtung, hinter ihr. Demi begleitet ihre Fans seit Jahren offen durch Höhen und Tiefen – und genau diese Nähe prägt auch die neue Ära. ADÉLA, die als Songwriterin und Newcomerin aus der Slowakei für gefühlvolle Pop-Momente steht, bringt als Opener frische Energie mit – ein Duo, das auf und neben der Bühne die Herzen der Fans erreichen dürfte. Mit der neuen Tour will die Künstlerin die Menschen vor allem zum Tanzen und Feiern bringen – und verspricht ein echtes Spektakel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in New York, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei MISTR’s National PrEP Day in West Hollywood, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Oktober 2024 in Ohio