Heftiger Streit mit Dennis: Silva Gonzalez teilt Statement

Die fünfte Folge der Realityshow Das Sommerhaus der Stars sorgte für ordentlich Zündstoff. Dennis Lodi und Silva Gonzalez (46) gerieten bereits am Drehort heftig aneinander, was nicht nur im Fernsehen für Schlagzeilen sorgte, sondern auch nach Ausstrahlung online eskalierte. Silva bezeichnete Dennis in seiner Instagram-Story mehrfach als "Schwuchtel". Mit dieser Entgleisung löste der Musiker eine hitzige Debatte aus, da Dennis sofort mit rechtlichen Schritten drohte. Der Streit nahm an Brisanz zu, als Silva in einem später veröffentlichten Video-Statement seine Aussagen rechtfertigte, wenn auch auf kontroverse Weise.

In seinem Statement erklärte Silva, dass die Situation durch Beleidigungen von Dennis eskaliert sei, die sich gegen seine Frau gerichtet hätten. "Wenn er meine Frau als Stück Sch*iße betitelt, dann muss er sich nicht wundern, wenn ich H*rensohn sage", so der Musiker. Der Realitystar versuchte jedoch, den Streit zu relativieren, indem er betonte: "Ich habe dich trotzdem lieb und mag dich." Trotzdem zeigte er sich wenig beeindruckt von der Drohung mit rechtlichen Konsequenzen und stichelte: "Jetzt heult er rum und will zum Anwalt rennen – und dann? Denkst du, ich gehe dafür ins Gefängnis? Mach doch, heul dich aus." Laut ihm zeige dies lediglich, dass Dennis nicht mit der Situation umgehen könne.

Silva, der vor allem durch seine Rolle als Musiker bekannt ist, sorgt nicht zum ersten Mal für Aufsehen in der Öffentlichkeit. Sein Verhalten in der Show und online zog bereits im Vorfeld kritische Kommentare auf sich. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, während einer ähnlichen Situation lallend und rauchend aufgetreten zu sein. Es bleibt abzuwarten, wie der Streit mit Dennis weitergeht und ob die beiden Streithähne ihren Konflikt doch noch beilegen können. Was jedoch sicher ist: Diese Eskalation dürfte sowohl die Produzenten der Show als auch das Publikum noch länger beschäftigen.

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

