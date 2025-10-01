Sommerhaus-Zoff mit Silva: Marvin Manson verteidigt Dennis

Die Show Das Sommerhaus der Stars steht für handfeste Streits und verbale Attacken – doch die jüngste Folge stellt vieles in den Schatten, was die Sendung bislang geboten hat. Diesmal waren Dennis Lodi und Silva Gonzalez (46) die Hauptakteure einer hitzigen Auseinandersetzung, die heftige Wellen schlägt. Silva soll den Freund von Tara Tabitha (32), Dennis, während eines Streits schwer beleidigt und ihn mit dem Ausdruck "H*rensohn" beschimpft haben. Nun bekommt Dennis Rückendeckung von Marvin Manson, der sich in seiner Instagram-Story klar auf die Seite seines Freundes stellt. Dort schoss Marvin scharf gegen Silva und bezeichnete ihn unter anderem als "erbärmlichen Menschen". "Dennis ist so ein achtsamer, herzlicher Mensch, der niemals wegen einer Kleinigkeit so an die Decke gehen würde", beteuert Marvin.

Offensichtlich ließ der Stripper und Temptation Island-Verführer den vorangegangenen hitzigen Streit zwischen den beiden Frauen, der dann auf die offenbar alkoholisierten Männer übergriff, völlig außer Acht. Marvin erklärte nur weiter, dass er sich normalerweise nicht zu Reality-Streitereien äußere, in diesem Fall jedoch nicht schweigen könne. Er verteidigte Dennis als jemanden, der nie leichtfertig auf Konfrontation gehe. Marvin hob zudem Silvas Verhalten als inakzeptabel hervor: "Da tun mir ehrlich gesagt die Kinder nur leid, muss ich sagen. Einer der ekelhaftesten Menschen, wie ich finde, im Reality-TV", wetterte der Reality-Star in seiner Story. Besonders erschüttert zeigte sich Marvin über Silvas Rolle als Familienvater, den er angesichts seines rüpelhaften Verhaltens scharf kritisierte.

Stefanie und Silva zeigten sich noch am Drehort fassungslos über die Eskalation der Ereignisse. Im Interview resümierte die dreifache Mutter sichtlich schockiert: "Ich muss das alles erstmal verdauen." Anschließend rechtfertigte der Hot-Banditoz-Sänger seine Äußerungen im Netz als Reaktion auf Dennis' Beleidigungen gegenüber seiner Frau. Bereits in der Vergangenheit sorgte Silva für ordentlich Wirbel im Sommerhaus und stand mehrfach im Fokus lautstarker Auseinandersetzungen. Dennis, der seine Mutter als eine der wichtigsten Personen in seinem Leben bezeichnete, zeigte sich zutiefst verletzt von Silvas Worten. "Meine Mutter ist die größte Person in meinem Leben", erklärte er unter Tränen. Solche hitzigen Momente machen das Sommerhaus zwar zu einer brodelnden Reality-Bühne, bringen aber auch die unangenehmen Seiten der Teilnehmer ans Tageslicht und loten die Grenzen zwischen Unterhaltung und Zumutung deutlich aus.

Collage: RTL, RTL Stripper Marvin Manson schießt gegen Sänger Silva Gonzalez nach "Sommerhaus der Stars", Collage.

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025